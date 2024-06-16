ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июня, 12:58

В немецком Гамбурге мужчина напал на полицейских, им пришлось открыть стрельбу

В Гамбурге неизвестный набросился на полицейских с орудием, похожим на кирку или молоток, сообщает издание Bild. Видео нападения распространилось в социальных сетях.

В Гамбурге неизвестный напал на полицейских с топором. Видео © X / ghumon15

Всё произошло неподалёку от главной туристической улицы перед матчем чемпионата мира между Польшей и Нидерландами. Полиции удалось нейтрализовать мужчину — сначала они распылили перцовый баллончик, а затем открыли огонь. Нарушитель был ранен в ногу. По данным издания, опасности для его жизни нет, ему оказывается помощь в больнице.

"Нет никаких признаков того, что это связано с футболом", — говорит источник Bild. Как уточняется, инцидент произошёл более чем в километре от официальной фан-зоны.

Украинец две недели спасался от мобилизации в лесу под Львовом и напал на полицейского
Украинец две недели спасался от мобилизации в лесу под Львовом и напал на полицейского

Ранее Life.ru сообщал, что житель Краснодара напал на бойца СВО. Мужчина ударил потерпевшего в колено и живот. На следующий день злоумышленника отвезли в отделение полиции, где он набросился с кулаками на оперуполномоченного уголовного розыска. На преступника завели два уголовных дела.

Обложка ©

X / ghumon15

Александра Мышляева
  • Новости
  • Германия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров