В немецком Гамбурге мужчина напал на полицейских, им пришлось открыть стрельбу

В Гамбурге неизвестный набросился на полицейских с орудием, похожим на кирку или молоток, сообщает издание Bild. Видео нападения распространилось в социальных сетях.

В Гамбурге неизвестный напал на полицейских с топором. Видео © X / ghumon15

Всё произошло неподалёку от главной туристической улицы перед матчем чемпионата мира между Польшей и Нидерландами. Полиции удалось нейтрализовать мужчину — сначала они распылили перцовый баллончик, а затем открыли огонь. Нарушитель был ранен в ногу. По данным издания, опасности для его жизни нет, ему оказывается помощь в больнице.

"Нет никаких признаков того, что это связано с футболом", — говорит источник Bild. Как уточняется, инцидент произошёл более чем в километре от официальной фан-зоны.