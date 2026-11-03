Матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций на этой неделе начнутся с минуты молчания в память о нападающем «Тенерифе» Хесусе де Мигеле. Такое решение принял УЕФА после смерти футболиста, получившего тяжёлую травму во время встречи с «Андоррой».

Королевская испанская футбольная федерация также перенесла матчи мужского и женского Кубков Испании, запланированные на 3 ноября. Новые даты и время встреч объявят позднее. В федерации назвали это знаком уважения и солидарности с близкими погибшего и его клубом.

Хесус де Мигель пополнил трагический список футболистов, чья жизнь оборвалась после эпизодов на поле. Life.ru вспоминает Перхуна, Фоэ, Фехера и другие подобные случаи.

Напомним, нападающий испанского футбольного клуба «Тенерифе» Хесус де Мигель жёстко столкнулся с вратарём Хесусом Овоно во время матча второго дивизиона против «Андорры». Эпизод произошёл 2 ноября в компенсированное время при счёте 2:2: голкипер выбежал из ворот и попал нападающему коленом в грудь. Де Мигель потерял сознание, пережил остановку сердца и был госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, футболист скончался.