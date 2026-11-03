Нападающий испанского «Тенерифе» Хесус де Мигель умер утром 3 ноября в больнице после столкновения с вратарём «Андорры» во время матча. О смерти футболиста сообщает Diario de Avisos , ссылаясь на заявление клуба.

Как ранее рассказывал Life.ru, футболист получил травму в матче с «Андоррой». Встреча проходила 2 ноября и была прервана при счёте 2:2. В компенсированное время голкипер гостей Хесус Овоно выбежал из ворот и столкнулся с нападающим, попав ему коленом в грудь. Де Мигель пережил остановку сердца, ему оказали помощь на поле, после чего увезли в больницу.