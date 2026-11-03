Вратарь испанского футбольного клуба «Андорра» Хесус Овоно может столкнуться с уголовным преследованием после смерти нападающего «Тенерифе» Хесуса де Мигеля. Испанские СМИ обсуждают возможность квалификации произошедшего как причинения смерти по грубой неосторожности. В таком случае голкиперу теоретически грозит до четырёх лет лишения свободы, сообщает Antena 3.

Трагедия произошла после матча второго дивизиона Испании 2 ноября. В компенсированное время Овоно выбежал навстречу сопернику, пытаясь сыграть в мяч, и столкнулся с де Мигелем. Нападающий получил сильный удар, упал на газон и потерял сознание.

Арбитр показал голкиперу прямую красную карточку за применение чрезмерной силы. Медики несколько минут оказывали пострадавшему помощь на поле, после чего его увезли в больницу. Встречу при счёте 2:2 остановили по взаимному согласию команд.

Во время транспортировки футболист пережил остановку сердца. Врачи смогли восстановить сердечную деятельность, однако состояние спортсмена оставалось тяжёлым. Утром 3 ноября «Тенерифе» сообщил о смерти 30-летнего нападающего.

Теперь в Испании обсуждают возможные юридические последствия столкновения. Статья 142 Уголовного кодекса королевства предусматривает от одного до четырёх лет заключения за причинение смерти по грубой неосторожности. Однако для привлечения Овоно к ответственности необходимо доказать, что его действия выходили за пределы допустимого спортивного риска и находились в причинной связи с гибелью соперника.

Смерть Хесуса де Мигеля стала ещё одной трагедией в истории мирового футбола. Какие известные футболисты умирали после происшествий во время матчей — в подборке Life.ru.

Ранее Life.ru сообщал о тяжёлой травме Хесуса де Мигеля после столкновения с вратарём «Андорры». Вечером 2 ноября стало известно, что нападающий пережил остановку сердца после удара коленом в грудь во время матча. Медики смогли его реанимировать, однако спортсмен оставался без сознания в больнице. На следующее утро клуб подтвердил смерть футболиста.