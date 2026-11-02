Нападающий испанского футбольного клуба «Тенерифе» Хесус де Мигель пережил остановку сердца после столкновения с вратарём во время матча второго дивизиона против «Андорры». Медикам удалось реанимировать 30-летнего спортсмена, однако он до сих пор находится без сознания, сообщает испанское издание Diario de Avisos со ссылкой на радиостанцию Cadena COPE.

Инцидент произошёл в компенсированное время встречи при счёте 2:2. Голкипер «Андорры» Хесус Овоно выбежал далеко за пределы штрафной площади, пытаясь выбить мяч, и врезался коленом в грудь де Мигелю. От сильного удара нападающий рухнул на газон и потерял сознание.

Футболисты обеих команд немедленно потребовали вызвать врачей. Медики больше пяти минут оказывали пострадавшему помощь прямо на поле, после чего его увезли в больницу. Судья показал Овоно красную карточку, а встречу решили досрочно завершить.

По дороге в госпиталь у де Мигеля остановилось сердце. Бригада скорой помощи провела реанимационные мероприятия и смогла восстановить сердечную деятельность. Сейчас футболист находится в университетской больнице Нуэстра-Сеньора-де-ла-Канделария на Тенерифе. Его состояние оценивается как стабильное, но сознание к нему пока не вернулось.

Трагедии с тяжёлыми столкновениями и внезапной остановкой сердца происходили в футболе и раньше. Истории Хесуса де Мигеля, Сергея Перхуна, Марка-Вивьена Фоэ, Миклоша Фехера и других игроков Life.ru собрал в отдельном материале.

Ранее Life.ru рассказывал, как полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время товарищеского матча против Украины в июне 2026 года. Встречу остановили, а медики оказали спортсмену помощь на газоне. Впоследствии футболист смог самостоятельно покинуть поле под аплодисменты болельщиков. Примечательно, что в 2021 году Эриксен уже пережил остановку сердца во время чемпионата Европы.