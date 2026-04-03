Вратарь отбил мяч грудью во время футбольного матча и умер от остановки сердца

Трагедия разыгралась на любительском футбольном поле. 49-летний Селахиттин Атлы, защищавший ворота в матче по мини-футболу, погиб после того, как мяч попал ему в грудную клетку. Об этом сообщает издание Need To Know.

Мужчина играл с друзьями, но в какой-то момент соперник нанёс удар по воротам, и Атлы попытался отразить мяч грудью. Сразу после этого он опустился на колени и потерял сознание — сердце остановилось. Товарищи по команде незамедлительно вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики провели реанимационные мероприятия и смогли запустить сердце пострадавшего.

Однако, уже после того, как мужчину госпитализировали, у него случился повторный приступ. На этот раз врачи оказались бессильны — спасти Селахиттина Атлы не удалось.

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