Риелтор предупредил о росте цен на жильё в России

В России вырастут цены на аренду и покупку жилья, заявил в беседе с Ura.ru риелтор Олег Свиридов. По его словам, одна из причин этого — осенний наплыв студентов в крупные города.

"Цены уже серьёзно подросли. Это произошло в том числе потому, что в принципе выросла стоимость недвижимости. Для кого-то покупка жилья стала более недоступна", — отметил Свиридов.

Риелтор уточнил, что цены на квартиры поднимутся не только в Москве и Петербурге, но и в регионах и ожидать снижения стоимости жилья в будущем не стоит.