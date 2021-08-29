Риелтор предупредил о росте цен на жильё в России
По его оценке, цены поднимутся по всей стране и ожидать снижения стоимости в будущем не стоит.
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В России вырастут цены на аренду и покупку жилья, заявил в беседе с Ura.ru риелтор Олег Свиридов. По его словам, одна из причин этого — осенний наплыв студентов в крупные города.
"Цены уже серьёзно подросли. Это произошло в том числе потому, что в принципе выросла стоимость недвижимости. Для кого-то покупка жилья стала более недоступна", — отметил Свиридов.
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Риелтор уточнил, что цены на квартиры поднимутся не только в Москве и Петербурге, но и в регионах и ожидать снижения стоимости жилья в будущем не стоит.
Ранее Лайф сообщал, с какими неожиданностями могут столкнуться россияне при сдаче жилья в аренду. Если за недвижимость отвечает юрлицо, то оно может попасть на кругленькую сумму — санкции по административной статье достигают 100 тысяч рублей.
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