Глава МИД Китая призвал США помочь Афганистану остановить насилие

Решение США и НАТО о поспешном выводе войск из Афганистана позволило боевикам радикального движения "Талибан"* взять реванш, считает глава МИД КНР Ван И. Об этом он заявил во время телефонного разговора с американским госсекретарём Энтони Блинкеном.

"Поспешный вывод войск США и НАТО из Афганистана предоставил удобную возможность для различных затаившихся в Афганистане террористических организаций взять реванш", — приводит его слова Центральное телевидение Китая.

По мнению главы ведомства, американские власти совместно с мировым сообществом должны срочно предоставить Афганистану экономическую и гуманитарную помощь. Министр подчеркнул, что США при условии уважения суверенитета и независимости Афганистана должны помочь афганской стороне остановить произвол и насилие в стране и, не применяя двойных стандартов и избирательного подхода, нанести удар по террористам.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.