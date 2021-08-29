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Глава МИД Китая призвал США помочь Афганистану остановить насилие

По мнению главы ведомства, американские власти совместно с мировым сообществом должны срочно предоставить стране экономическую и гуманитарную помощь.

29 августа, 16:13
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Решение США и НАТО о поспешном выводе войск из Афганистана позволило боевикам радикального движения "Талибан"* взять реванш, считает глава МИД КНР Ван И. Об этом он заявил во время телефонного разговора с американским госсекретарём Энтони Блинкеном.

"Поспешный вывод войск США и НАТО из Афганистана предоставил удобную возможность для различных затаившихся в Афганистане террористических организаций взять реванш", приводит его слова Центральное телевидение Китая.

По мнению главы ведомства, американские власти совместно с мировым сообществом должны срочно предоставить Афганистану экономическую и гуманитарную помощь. Министр подчеркнул, что США при условии уважения суверенитета и независимости Афганистана должны помочь афганской стороне остановить произвол и насилие в стране и, не применяя двойных стандартов и избирательного подхода, нанести удар по террористам.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Произошедшее вызвало волну критики в адрес американского президента. В частности, на него ополчился экс-лидер Штатов Дональд Трамп, заявив, что ситуация в Афганистане стала одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — не что иное, как капитуляция.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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