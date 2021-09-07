Расходы россиян на услуги ЖКХ сравнили с европейскими и американскими
Оказалось, граждане РФ в среднем платят за жильё пять тысяч рублей. Ситуация в США и ЕС иная.
Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов
Россияне в среднем платят за коммунальные услуги около десятой части средней заработной платы по стране — пять тысяч рублей. Если считать пропорционально от дохода, это меньше, чем у европейцев, но больше, чем у американцев. Об этом рассказала аудитор Счётной палаты Наталья Трунова.
"При этом тарифы на те или иные услуги могут различаться в зависимости от региона, квадратуры и прочих факторов. На ЖКХ-услуги с учётом средней зарплаты россияне тратят около 11,5%", — приводит РИА "Новости" слова Труновой.
Она сообщила, что во Франции и Великобритании эта доля расходов составляет около 14%, а в Соединённых Штатах лишь около 9%.
Ранее Лайф рассказывал, что россиянам объяснили, когда за их "коммуналку" должно платить государство. Эксперт отметил, что подавляющее большинство граждан по незнанию не использует свои права на льготы, а то и на освобождение от платы.
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