Греческий президент назвала всю Европу ответственной за решение миграционного кризиса
Центр временного размещения беженцев на острове Лесбос посетил папа римский. Сакелларопулу заметила, что поддержка этих людей понтификом является сигналом всему международному сообществу.
Фото © Сайт президента Греции
Ответственность за решение миграционного кризиса лежит на всей Европе. Такое мнение высказала президент Греции Катерина Сакелларопулу в центре временного размещения беженцев на острове Лесбос.
"Все эти годы Греция несла непропорционально большое бремя кризиса с беженцами и мигрантами, который охватил весь регион Средиземноморья — моря, которое нас объединяет. Борьба с кризисом, однако, выходит за рамки национальных границ, и общая ответственность за это лежит на Европе", — сказала она в ходе церемонии, которую транслировал телеканал EPT1.
Сакелларопулу также указала, что соседняя Турция использует мигрантов в виде инструмента для давления на Грецию и Европу в целом, для достижения уступок со стороны ЕС.
Церемонию на Лесбосе посетил и папа римский Франциск. Греческий президент с большой радостью и волнением поприветствовала его и заметила, что с момента его первого визита в 2016 году ситуация улучшилась со всех точек зрения. Глава государства отметила, что жители Лесбоса проявили внимание и солидарность, приютив людей, вынужденно покинувших свои дома, бежавших от войны, политических гонений, а также крайней бедности.
"Ваше присутствие здесь подтверждает вашу непосредственную и горячую поддержку людей, преследуемых и лишённых надежд и ожиданий. Это сильный сигнал надежды и ответственности, который вы подаёте и который отправляется с Лесбоса всему международному сообществу", — добавила Сакелларопулу.
Ранее папа римский назвал возвратом в прошлое возведение стен от мигрантов. Строительство заборов, по мнению понтифика, выглядит как единственное решение, на которое способны политики, чтобы управлять передвижениями граждан.
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