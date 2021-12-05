Греческий президент назвала всю Европу ответственной за решение миграционного кризиса

Ответственность за решение миграционного кризиса лежит на всей Европе. Такое мнение высказала президент Греции Катерина Сакелларопулу в центре временного размещения беженцев на острове Лесбос.

"Все эти годы Греция несла непропорционально большое бремя кризиса с беженцами и мигрантами, который охватил весь регион Средиземноморья — моря, которое нас объединяет. Борьба с кризисом, однако, выходит за рамки национальных границ, и общая ответственность за это лежит на Европе", — сказала она в ходе церемонии, которую транслировал телеканал EPT1.

Сакелларопулу также указала, что соседняя Турция использует мигрантов в виде инструмента для давления на Грецию и Европу в целом, для достижения уступок со стороны ЕС.

Церемонию на Лесбосе посетил и папа римский Франциск. Греческий президент с большой радостью и волнением поприветствовала его и заметила, что с момента его первого визита в 2016 году ситуация улучшилась со всех точек зрения. Глава государства отметила, что жители Лесбоса проявили внимание и солидарность, приютив людей, вынужденно покинувших свои дома, бежавших от войны, политических гонений, а также крайней бедности.

"Ваше присутствие здесь подтверждает вашу непосредственную и горячую поддержку людей, преследуемых и лишённых надежд и ожиданий. Это сильный сигнал надежды и ответственности, который вы подаёте и который отправляется с Лесбоса всему международному сообществу", — добавила Сакелларопулу.