Глава ВТБ Костин назвал потолок инфляции в России

Максимальное значение инфляции в России может достичь 8%. По мнению главы ВТБ Андрея Костина, двузначных чисел не предвидится.

"Если получим инфляцию в районе 8%, это может быть потолком. Не думаю, что мы доползём до двузначной цифры", — сказал финансист в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

Костин отметил, что ожидается рост ставок по кредитам и депозитам, поскольку "деньги стали дороже". В этой связи россияне, которые хранят средства в банках, и получат больше, здесь имеется прямая связь, подчеркнул банкир.