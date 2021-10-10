Один шанс на миллионы лет: Когда мы увидим крупнейшую комету в истории Небесное тело в диаметре раза в полтора превышает самые большие известные кометы в Солнечной системе. 9 октября, 21:40 Фото © Shutterstock

В каком смысле крупнейшая?

Хочется сначала прояснить, какую именно комету считать большой. Если иметь в виду, насколько велика она при наблюдении с Земли, то это одно дело. Если смотреть на диаметр тела, то другое. Если, допустим, вспомнить Neowise, то у неё диаметр-то пять километров, но расстояние между нами и этой кометой составляло всего 103 миллиона километров. Это в космических масштабах очень близко. К примеру, орбиты Земли и Марса разделяет расстояние в 55 миллионов километров.

Комета Neowise в июле 2020 года. Фото © ТАСС / dpa / Patrick Pleul

"Большая комета 2007 года" — комета Макнота — в пять раз крупнее (25 километров), но была несколько дальше (более чем в 120 миллионах километров).

Комета Макнота в 2007 году. Фото © Wikipedia

Знаменитая комета Хейла – Боппа 1997 года, по разным оценкам, в диаметре может быть от 40 до 80 километров, при этом от Земли она была почти в 200 миллионах километров.

А у ещё одной известнейшей кометы — кометы Галлея — в 1986 году дело обстояло так: диаметр 8–15 километров, расстояние всего 62 миллиона километров.

Комета Галлея в 1986 году. Фото © Wikipedia

То есть все они не то чтобы очень большие, но произвели фурор за счёт сравнительно близкого пролёта мимо нас. А вот самой большой именно по размерам до сих пор считалась комета Сарабата 1729 года. По мнению астрономов, она была 100-километровая. Но это не сделало её ярче и больше в глазах земных наблюдателей. Комета пролетела где-то на уровне орбиты Юпитера, то есть довольно-таки далеко. Между орбитами Земли и Юпитера 588 миллионов километров.

И вот в 2014 году учёные нашли нечто совершенно потрясающее — 150-километровую комету. Её заметили, когда она была где-то на уровне Нептуна. И в такой дали кометы ещё никогда в истории не находили. Комете присвоили название C/2014 UN271 Бернардинелли – Бернштейна (отличная скороговорка!). В честь астрономов Педро Бернардинелли и Гэри Бернштейна, которые её и обнаружили. Интересно, что находка была неожиданной: учёные просматривали снимки, сделанные в рамках проекта по поиску тёмной энергии Dark Energy Servey.

Откуда прилетают кометы

Как установили астрономы, родина кометы Бернардинелли – Бернштейна — облако Оорта (гипотетическое скопление всевозможных каменно-ледяных глыб, гигантская сфера, внутри которой находится наша Солнечная система). По расчётам, её радиус составляет примерно световой год. То есть если бы космический корабль находился в облаке Оорта и вдруг, как по сценарию какого-нибудь фильма, Солнце исчезло бы, то на корабле момент его исчезновения увидели бы только через год. И, конечно, этого облака никто не видел. С Земли столь мелкие глыбы на таком расстоянии не видно. Вот если бы космический аппарат смог отлететь от нас дальше светового года, то снаружи уже, возможно, мог бы запечатлеть эту сферу.

Облако Оорта. Фото © Shutterstock

Кроме неё есть ещё пояс Койпера, расположенный за Нептуном, и россыпи мелких тел между орбитами планет. Например, пояс астероидов между Марсом и Юпитером.

Астрофизики подозревают, что облако Оорта — "месторождение" абсолютного большинства комет. Просто со временем некоторые из них, подлетая к нам поближе, попадают в зону притяжения планет и полностью меняют орбиту — уже к родному облаку не возвращаются, а начинают вращаться гораздо ближе к Солнцу. Если на максимальном расстоянии от Солнца (в афелии) комета находится примерно в окрестностях орбиты Юпитера, то такую комету причисляют к его семейству. Кстати, кометы Юпитера — это примерно 150 из 200 известных короткопериодических комет, то есть таких, которые прилетают раз в 200 лет и чаще.

Но часто прилетающие кометы — мизерная доля всех известных хвостатых космических айсбергов. В общей сложности за всю историю человечества их удалось насчитать больше шести тысяч, и в основном они долгопериодические. Многие из этих комет такие, что их когда-то в стародавние времена увидели, а потом они больше никогда не возвращались. Вероятно, людям не удастся наблюдать во второй раз комету Бернардинелли – Бернштейна: один её оборот вокруг Солнца длится миллионы лет.

Где сейчас гигантская комета

Между орбитами Нептуна и Сатурна. По подсчётам, максимально приблизится к Земле в 2031 году, но даже тогда будет дальше газового гиганта с кольцами. От орбиты Земли до орбиты Сатурна более миллиарда километров. Так что эффектного зрелища типа Neowise или Хейла – Боппа ждать не приходится. По оценкам, она будет даже более тусклой, чем спутник Сатурна Титан, а его, как известно, и не во всякий телескоп увидишь.

Интересные факты о кометах

Есть предположение, что легендарный Тунгусский метеорит 1908 года был на самом деле кометой. Надо сказать, что комета отличается от астероида наличием большого количества льда в своём ядре. Именно испаряющаяся вода и разные летучие вещества образуют хвост. Если очень грубо говорить, то астероид — это в основном камень, а комета — льдина. И, по одной из версий, в районе Тунгуски эта льдина взорвалась, полностью распалась и испарилась в воздухе. И именно поэтому после катастрофы не нашли никаких фрагментов прилетевшего тела. В пользу этой гипотезы может говорить и то, что обнаруженные на месте события мельчайшие частицы по химическому составу во многом совпадают с метеорами из потока Дракониды. Дело в том, что, как установили астрономы, метеорные потоки представляют собой не что иное, как обломки разрушенных в космосе кометных ядер.

Наука не исключает, что падение комет могло внести вклад в формирование земных океанов. А ещё имеется версия, что кометой мог оказаться астероид, убивший динозавров 66 миллионов лет назад. Напомним, по мнению учёных, тогда на Землю рухнуло тело диаметром около десяти километров. Значит, будь оно кометой, то до входа в атмосферу должно было быть гораздо больше и массивнее.

Авторы Адель Романенкова