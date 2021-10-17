За Нептуном может прятаться вторая Земля: Удивительные расчёты астрофизиков Учёные смоделировали эволюцию Солнечной системы и обнаружили, что в своём сегодняшнем виде она могла оказаться только при наличии ещё одного каменистого мира. 16 октября, 21:40 Фото © Shutterstock

Семейный портрет Солнечной системы

Если вдуматься, картина складывается действительно любопытная: сначала четыре каменистые, сравнительно небольшие планеты, потом астероидное кольцо (пояс астероидов), далее четыре исполинских газовых шара и за ними Плутон с Хароном, Эрида, Макемаке, Хаумеа, Седна, Квавар и все остальные маленькие миры — круглые или овальные камешки, напоминающие планету Маленького принца. Это самое крупное, что пока удалось найти в занептуновой россыпи космического щебня — поясе Койпера. Да, кстати, пользуясь случаем, позвольте официально заявить следующее: если Плутон — планета карликовая, это ещё не означает, что он не существует и его можно вообще не упоминать. Это уже, простите, переходит всякие границы.

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Иногда многочисленное солнечное семейство сравнивают с футбольной командой. По этой аналогии Юпитер — наш надёжный полузащитник: своим мощным притяжением он отражает внешние атаки и отбивает множество летящих к земным воротам мячей. Гравитация не только притягивает, она может изменить путь движения пролетающего мимо тела. Например, заставить его двигаться быстрее, но уже в другом направлении. И если даже при наличии Юпитера до динозавров 66 миллионов лет назад всё-таки долетел Армагеддон, то без Юпитера нас бы, похоже, и в помине не было бы.

Почему планета Х должна быть

В мизерных масштабах истории человечества представляется, что, хотя ничто не вечно под Юпитером, всё, что есть в небе, неизменно и всегда было таким, как сейчас. Но история человечества — это какие-то жалкие десять тысяч лет, а Солнечная система существует четыре с половиной миллиарда лет. На протяжении этого времени всё движется, всё изменяется, и то, что мы наблюдаем на сегодняшний день, — это результат.

Учёные всеми силами стараются восстановить события этих миллиардов лет — понять, как именно Солнечная система пришла к этому результату, то есть что было вначале. Конечно, вначале, как водится, было протопланетное облако из всего, что только можно увидеть и потрогать: пыли, газа и так далее. Из всего этого понемногу слеплялись комки, они становились всё больше и больше. Наверняка ударялись друг о друга, разбивались, снова притягивали к себе разбросанное имущество, пока наконец-то не заняли какое-то стабильное положение, где у каждого своё место и никто никому не мешает.

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И всё-таки текущее расположение игроков на поле вызывает у астрономов живой интерес. Астрофизики предполагают множество разных вариантов исходного положения вещей в околосолнечном пространстве и проводят компьютерное моделирование, чтобы посмотреть, к какому результату всё пришло бы в каждом случае. И по итогам уже проделанной работы они приходят к выводу, что не могла Солнечная система изначально существовать в своём нынешнем составе. Тут что-то не сходится. И не может быть так, что за газовыми гигантами всегда была только одна мелочь и ничего сколько-нибудь серьёзного.

Они подозревают, что в команде когда-то был ещё один игрок. Не исключено, что он даже до сих пор есть. И игрок этот по размерам должен быть вроде Марса или даже Земли. Твёрдая планета. А расположиться он должен был где-то по соседству с Юпитером либо Сатурном. В общем, между газовыми гигантами. Стоит подставить туда это недостающее звено — и пазл сходится, то есть мы получаем именно то, что имеем сейчас.

И где планета теперь?

Компьютерная модель показывает, что в любом случае притяжение газовых планет просто вытолкнуло эту вторую Землю куда подальше, а именно — как минимум за Нептун. И есть две версии итога: либо этот обиженный неизвестный мир вообще покинул поле Солнечной системы и болтается сейчас где-то беспризорником, либо (внимание) по сей день грустит где-то в далёкой-далёкой глуши, но всё ещё в своём родном космическом доме — там, где Солнце — лишь одна из звёзд в небе и где его не могут обнаружить телескопы жителей третьей планеты. Астрофизики уверены, что развитие космической оптики рано или поздно разрешит эту загадку. С одной стороны, странно: мы уже находим миры у далёких звёзд, в сотнях световых лет, и не только огромные газовые. Так как же тогда мы можем не увидеть планету в собственной звёздной системе, тем более не карликовую, а довольно большую? А с другой стороны, всю жизнь не замечать что-то важное у себя под носом — тренд последних десяти тысяч лет.

Авторы Адель Романенкова