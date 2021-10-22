Россиянам предрекли отказ от магазинного алкоголя в пользу самогона

В России стало модно готовить алкогольные напитки в домашних условиях, поэтому через пять лет спрос на магазинную спиртную продукцию заметно снизится, а людям и вовсе станет конфузно приобретать готовый алкоголь. Такое мнение в беседе с "Вечерней Москвой" высказал председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

"Эта тенденция будет только развиваться. Лет через пять будет уже не круто ходить в магазин и что-то покупать из алкоголя. Стыдно будет прийти к кому-то на вечеринку с покупным алкоголем, а не со своим" — рассуждает эксперт.

Специалист по алкоголю отметил, что россияне давно гонят алкоголь для личного употребления и приобрести для этих целей оборудование несложно — оно продаётся свободно. Регулировать продажу самогонных аппаратов нереально, да и запретить их невозможно.

Спирт — это простейшее вещество, которое производится из органики. Например, если просто открыть банку с домашним соком и дать ей постоять, через некоторое время из полезного напитка получится спиртовой, считает Шапкин.