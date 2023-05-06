Звезда фильма "Любовь и голуби" рассказала, каким запомнила Юдашкина

Актриса Лада Сизоненко, которая знакома зрителям по фильму "Любовь и голуби", назвала ушедшего из жизни художника-модельера Валентина Юдашкина талантливым и добрым человеком. Она работала с кутюрье с 1993 года.

Актриса Лада Сизоненко прокомментировала смерть Валентина Юдашкина. Видео © LIFE

"Юдашкин был для меня как самый дорогой человек. Все знают, какой он был добрый, отзывчивый, талантливый", — сказала Сизоненко.

По её словам, новость о кончине Юдашкина стала для неё шоком. Артистка добавила, что страна потеряла талантливого художника.