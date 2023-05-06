Звезда фильма "Любовь и голуби" рассказала, каким запомнила Юдашкина
Актриса Сизоненко назвала Юдашкина талантливым и добрым человеком
Актриса Лада Сизоненко, которая знакома зрителям по фильму "Любовь и голуби", назвала ушедшего из жизни художника-модельера Валентина Юдашкина талантливым и добрым человеком. Она работала с кутюрье с 1993 года.
Актриса Лада Сизоненко прокомментировала смерть Валентина Юдашкина. Видео © LIFE
"Юдашкин был для меня как самый дорогой человек. Все знают, какой он был добрый, отзывчивый, талантливый", — сказала Сизоненко.
По её словам, новость о кончине Юдашкина стала для неё шоком. Артистка добавила, что страна потеряла талантливого художника.
"Юдашкин — человек с большой буквы", — подчеркнула актриса.
Напомним, Валентин Юдашкин умер 2 мая, ему было 59 лет. По данным Лайфа, за несколько дней до смерти кутюрье стало хуже и он попал в больницу. Долгое время модельер боролся с онкозаболеванием — раком правой почки. Прощание с легендой российской моды состоится на Троекуровском кладбище.
LIFE