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6 мая, 07:55

Звезда фильма "Любовь и голуби" рассказала, каким запомнила Юдашкина

Актриса Сизоненко назвала Юдашкина талантливым и добрым человеком

Актриса Лада Сизоненко, которая знакома зрителям по фильму "Любовь и голуби", назвала ушедшего из жизни художника-модельера Валентина Юдашкина талантливым и добрым человеком. Она работала с кутюрье с 1993 года.

Актриса Лада Сизоненко прокомментировала смерть Валентина Юдашкина. Видео © LIFE

"Юдашкин был для меня как самый дорогой человек. Все знают, какой он был добрый, отзывчивый, талантливый", — сказала Сизоненко.

По её словам, новость о кончине Юдашкина стала для неё шоком. Артистка добавила, что страна потеряла талантливого художника.

Появилось неизданное интервью Юдашкина, где он объяснил решение вернуться на малую родину

Появилось неизданное интервью Юдашкина, где он объяснил решение вернуться на малую родину

"Юдашкин — человек с большой буквы", — подчеркнула актриса.

Напомним, Валентин Юдашкин умер 2 мая, ему было 59 лет. По данным Лайфа, за несколько дней до смерти кутюрье стало хуже и он попал в больницу. Долгое время модельер боролся с онкозаболеванием — раком правой почки. Прощание с легендой российской моды состоится на Троекуровском кладбище.

Обложка ©

LIFE

Иван Косицын
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