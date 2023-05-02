Прощание с Юдашкиным состоится 6 мая на Троекуровском кладбище
Прощание с известным российским модельером Валентином Юдашкиным состоится 6 мая на Троекуровском кладбище в Москве.
"Официальная церемония прощания состоится 6 мая в 11:00 на Троекуровском кладбище", — рассказали ТАСС в пресс-службе дома моды Юдашкина.
Напомним, сегодня, 2 мая, стало известно о смерти модельера Валентина Юдашкина. Лайф узнал, что кутюрье резко стало хуже два дня назад, тогда же он и попал в больницу, но врачи не смогли его спасти. Валентину Юдашкину было 59 лет, долгое время модельер боролся с онкологическим заболеванием — у него был рак правой почки.
ТАСС / Владимир Гердо