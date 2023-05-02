КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

2 мая, 14:19

Прощание с Юдашкиным состоится 6 мая на Троекуровском кладбище

Прощание с известным российским модельером Валентином Юдашкиным состоится 6 мая на Троекуровском кладбище в Москве.

"Официальная церемония прощания состоится 6 мая в 11:00 на Троекуровском кладбище", — рассказали ТАСС в пресс-службе дома моды Юдашкина.

10 цитат великого российского кутюрье Валентина Юдашкина

10 цитат великого российского кутюрье Валентина Юдашкина

Напомним, сегодня, 2 мая, стало известно о смерти модельера Валентина Юдашкина. Лайф узнал, что кутюрье резко стало хуже два дня назад, тогда же он и попал в больницу, но врачи не смогли его спасти. Валентину Юдашкину было 59 лет, долгое время модельер боролся с онкологическим заболеванием — у него был рак правой почки.

Историк моды Васильев признался, что ему стыдно перед покойным Юдашкиным

Историк моды Васильев признался, что ему стыдно перед покойным Юдашкиным

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Валентин Юдашкин
  • Утраты
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров