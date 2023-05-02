10 цитат великого российского кутюрье Валентина Юдашкина

Наверное, нет такого человека, который не знал бы великого кутюрье. Кто же такой был Валентин Юдашкин? Художник-модельер, заслуженный деятель искусств СССР и России, академик Российской академии художеств. Можно сказать, что именно с него началась советская мода. Давайте вспомним несколько его сильных и запоминающихся высказываний как о моде, так и о жизни.

Меня так давно критикуют, что я уже привык. Вся жизнь в моде — это критика. Если будешь постоянно в восхищении, то уже не станешь жизнеспособным художником. Поэтому я считаю, что хейтеры тоже должны быть

Мода ― то состояние, которое надо ощущать на себе. Надо видеть, идёт ли это, подходит ли это именно тебе

Распространён стереотип, что у нас женщины менее ухоженные, чем на Западе. Это из той же оперы, что у нас вечная зима и по улицам медведи ходят. Они всегда, даже в сложное время маленьких зарплат, изыскивали возможность красиво одеваться, находили модную помаду, духи. Этот факт как-то забылся сейчас

Художники вне политики. И если ты общаешься с политиками, а я их повидал много, это можно делать, только если относишься к ним как к людям

Платья, как дети, требуют внимания. С каждым проводишь много времени, знаешь его до мельчайших подробностей. Так его изучишь, что уже просто видеть не можешь. Кажется, что всё в нём неправильно, всё могло быть совсем другим. А проходит время — смотришь на него уже спокойно. И вроде ничего. Поэтому я так люблю новые вещи

У каждой женщины есть своё чувство прекрасного, каждая знает, что нужно именно ей. А пожелать могу жить активной, интересной жизнью. Но чтобы поменьше тяжестей на неё наваливалось, а то ведь женщина — и мать, и хозяйка, и бизнес-леди. Быть любимыми, счастливыми. И чтобы глаза блестели

Можно ли по большому счёту придумать сегодня что-то новое? К исходу второго тысячелетия ни в одном виде искусства как будто не осталось ни одного сюжета, музыкальной фразы, цветного пятна, которые не были бы многократно процитированы. Искусство моды в этом отношении самое всеядное: откликаясь на веления времени, она вмещает в себя всё — вплоть до пародии на себя же пятилетней давности. Считается, что мода сиюминутна, но ведь мы знаем стили, которые оттачивались веками, как барокко или ампир. Говорить о главенствующем стиле сегодня смешно

Наверное, как в хорошем парфюме, так и в нашей одежде людей привлекают тонкие ноты аромата России. Этим мы отличаемся от всех

Синтез культур неизбежен, он естественен. Принято упрекать Америку в отсутствии культуры. Но это ведь неправда! Это не отсутствие, а синтез культур, в который привнесли своё англичане, французы, китайцы, ирландцы, русские — да много кто

Последние несколько лет дизайнер Валентин Юдашкин боролся с раком. Несмотря на такой серьёзный недуг, кутюрье до последнего работал и не отлынивал. Хотел, правда, отойти от дел в 60, как рассказывала его дочь. И пусть никто не верил в скорый отпуск, кажется, Валентин сам себе напророчил судьбу.

"Мне кажется, любой человек говорит, что к 60 хочет уйти. Но если этот человек трудоголик, а Валентин является таковым, то не думаю, что к 60 он куда-то уйдёт. Зная его, могу сказать, что работа ему даёт жизнь, силы, интерес, он очень любит этим заниматься", — сказала тогда Галина Юдашкина про отца.