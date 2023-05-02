Историк моды Васильев признался, что ему стыдно перед покойным Юдашкиным
Смерть знаменитого кутюрье Валентина Юдашкина вслед за его не менее именитым коллегой Вячеславом Зайцевым потрясла российский модный мир. По словам историка моды Александра Васильева, этот исход был ожидаемым: и Юдашкин, и Зайцев давно и глубоко болели, но горечь потери от этого не меньше.
"Один за другим ушли два очень больших кутюрье. Сегодня, когда я думал о Зайцеве, я подумал, что следующим будет Юдашкин. Мне так стыдно. Он очень сильно болел, у него были сильные проблемы со здоровьем, он был борцом", — рассказал журналистам SHOT бывший ведущий "Модного приговора" Александр Васильев.
Напомним, сегодня, 2 мая, стало известно о смерти модельера Валентина Юдашкина. Ему было 59 лет, долгое время кутюрье боролся с онкологическим заболеванием.
LIFE / Алексей Голенищев