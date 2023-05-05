Появилось неизданное интервью Юдашкина, где он объяснил решение вернуться на малую родину

В 2017 году модельер Валентин Юдашкин рассказал, почему уже в зрелом возрасте решил поселиться в микрорайоне Баковка подмосковного Одинцова. В ранее нигде не публиковавшемся интервью телеканалу "360" он признался, что не смог покинуть малую родину.

"Так как я родился в Баковке, школу и детский сад я отлично помню, поэтому, когда пришёл выбор, где всё-таки жить уже в таком возрасте, никакие ни лесные дали не сманили нас, всё-таки осталась Баковка", — признался он.

Юдашкин добавил, что его соседями по микрорайону были две известные советские модницы — бывший министр культуры Екатерина Фурцева и актриса Любовь Орлова. Первую одевал учитель Юдашкина — умерший несколькими днями ранее модельер Вячеслав Зайцев. Фурцевой нужно было всегда отлично выглядеть, тем более что она была "с хорошей фигурой" и "интереснейшей женщиной".