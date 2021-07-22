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Кейт Миддлтон и принц Уильям показали фото сына, и одна деталь растрогала Сеть

Автором снимка стала сама герцогиня Кембриджская. Восьмилетний принц Джордж запечатлён в графстве Норфолк.

22 июля, 11:40

Фото © Intagram / dukeandduchessofcambridge

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и её супруг принц Уильям опубликовали фотографию своего сына Джорджа, которому сегодня исполняется восемь лет. Как сообщает РИА ФАН, одна деталь снимка особенно растрогала подписчиков — юный принц позирует на капоте автомобиля Land Rover, который принадлежал его прадедушке — принцу Филиппу. Так представители королевской семьи хотели почтить память любимого родственника, которого не стало в апреле этого года.

Джорджа сфотографировала его мама Кейт Миддлтон. Запечатлевать значимые события семьи давно стало её хобби. Снимок был сделан в графстве Норфолк специально ко дню рождения принца. Ровно год назад семья опубликовала сразу два фото сына, на которых он счастливо улыбается.

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А в апреле этого года Принц Уильям и Кейт Миддлтон также отпраздновали одну из важных дат в своей жизни и опубликовали в соцсетях трогательное видео в честь 10-летия свадьбы.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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