Кейт Миддлтон и принц Уильям показали фото сына, и одна деталь растрогала Сеть
Автором снимка стала сама герцогиня Кембриджская. Восьмилетний принц Джордж запечатлён в графстве Норфолк.
Фото © Intagram / dukeandduchessofcambridge
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон и её супруг принц Уильям опубликовали фотографию своего сына Джорджа, которому сегодня исполняется восемь лет. Как сообщает РИА ФАН, одна деталь снимка особенно растрогала подписчиков — юный принц позирует на капоте автомобиля Land Rover, который принадлежал его прадедушке — принцу Филиппу. Так представители королевской семьи хотели почтить память любимого родственника, которого не стало в апреле этого года.
Джорджа сфотографировала его мама Кейт Миддлтон. Запечатлевать значимые события семьи давно стало её хобби. Снимок был сделан в графстве Норфолк специально ко дню рождения принца. Ровно год назад семья опубликовала сразу два фото сына, на которых он счастливо улыбается.
А в апреле этого года Принц Уильям и Кейт Миддлтон также отпраздновали одну из важных дат в своей жизни и опубликовали в соцсетях трогательное видео в честь 10-летия свадьбы.
Комментариев: 0