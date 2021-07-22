Танцующую лихачку из Липецка уже лишали прав

31-летняя лихачка, накануне спровоцировавшая резонансное ДТП в Липецке и устроившая танцы на месте аварии, уже попадала в поле зрения правоохранительных органов. Как сообщил источник Лайфа, в 2015 году её лишали прав.

Так, в 2015 году у Екатерины К. забрали водительское удостоверение и оштрафовали за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. После вчерашнего ДТП протокол выписали по той же статье, но ещё добавили административку за нарушение ПДД, повлёкшее причинение вреда здоровью лёгкой или средней тяжести.

Рассказ очевидца о ДТП. Видео © LIFE

Очевидец жуткой аварии рассказал Лайфу, что после ДТП автоледи утверждала, что за рулём была не она, и снова не стала "дуть в трубочку".

"Женщина вела себя очень неадекватно, сплошной мат. Она кричала, мол, где этот водитель, который был в моей машине, типа не я была за рулём. Это было жутко! Когда люди стонут, ждут помощи, а эта женщина ходит и себя так ведёт", — рассказал Дмитрий.

Напомним, накануне вечером в Липецке произошло одновременно и страшное, и возмутительное ДТП. На улице Краснозаводской столкнулось два автомобиля — BMW и Suzuki. 31-летняя женщина, сидевшая за рулём немецкой иномарки, вылетела на встречную полосу и врезалась в другую машину, вытолкав её на трамвайные пути. В автомобиле Suzuki находилось три человека, среди которых 28-летний водитель и восьмилетний ребёнок. Все были доставлены в больницу с травмами.