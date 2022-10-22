Сколько получали солдаты Второй мировой и пленные в СССР Оглавление Основные выплаты на фронте Дополнительные выплаты Где тратили и что покупали Выплаты пленным нацистам Зарплаты военных составляли от 17 до 4000 рублей в зависимости от звания, деньги выплачивались даже советским военнопленным после Победы, в то время как вся страна страдала от дефицита товаров. 92156 92156 Фото © Минобороны России

Согласно приказу главнокомандующего все мобилизованные в России приравниваются к контрактникам и будут получать выплаты наравне с ними. В СССР за ратный подвиг тоже платили. Несмотря на то что солдат находился в армии на полном довольствии, а в стране действовала распределительная система и товары от хлеба до пальто получали по карточкам, солдатам выплачивали денежное вознаграждение. Для выплаты наличных денег военнослужащим в годы войны Государственный банк СССР создал 598 полевых отделений и касс. Объём отчислений военным был огромен, ведь в первые недели войны на фронт призвали больше 5 000 000 человек, а всего за годы войны мобилизованными оказались 34 500 000 человек.

Основные выплаты на фронте

Фото © Минобороны России

Рядовой красноармеец получал от государства обмундирование, продовольствие — сухпаёк или горячую пищу, махорку или шоколад. На фронте были и "сто грамм наркомовских", но многие от них отказывались, обменивая водку на продукты или курево. Денежная выплата складывалась из должностного оклада, оклада по званию и дополнительных премий.

Только что прибывший на фронт рядовой красноармеец получал немного — 17 рублей, командир взвода — 625 рублей, ротный — 750, комбат — 850, комкор — 2000 рублей. Со временем выплаты росли, через три года службы рядовой получал уже 150 рублей, а командир корпуса — 2500 рублей. Командующему армией выплачивалось денежное довольствие в сумме 3200 рублей, а командующему фронтом выплачивали 4000 рублей.

Между прочим, у главнокомандующего Иосифа Сталина зарплата была гораздо скромнее — всего 1200 рубликов. А в тылу средние зарплаты в 1943 году составляли у рабочих 403 рубля, у медиков — 342, а крестьяне в совхозе в среднем получали 200 рублей.

Штрафники получали половину оклада красноармейца — 8 рублей 50 копеек, а гвардейцы, наоборот, получали повышенный оклад — 25 рублей 50 копеек. Радиотехники могли рассчитывать на выплату в 675 рублей, оружейные техники — на 700 рублей, фельдшеры и врачи получали по 650 и 800 рублей соответственно.

К окладам на фронте выплачивались ещё и "боевые" премии. Они оставляли от 25% до 100%: чем меньше был оклад, тем выше премия. Самая большая премия начислялась тем, кто получал меньше 40 рублей. Дополнительные выплаты за риск получали снайперы, десантники, гвардейцы и лётчики-торпедоносцы.

Платили даже ополченцам. Уже к концу лета 1941 года таковых набралось 12 дивизий — им было решено выплачивать денежное довольствие в размере их средней заработной платы плюс "боевые", размер которых зависел от должности — от 20 до 75 рублей.

Партизаны тоже имели выплаты. Студент или вчерашний школьник получал 100 рублей в месяц, бывший рабочий или служащий — 300, командир группы — 500, командир отряда — 750, а его заместитель — на 150 рублей меньше.

Интересная деталь: партизанские отряды, действовавшие совместно с командованием Красной армии, получали оружие и боеприпасы, амуницию и рации, но не могли рассчитывать на продовольствие. Поговаривали, что это было сделано по прямому приказу Сталина. Который-де сказал, что партизан должен сам суметь добыть себе еду, иначе это не партизан. На самом деле партизан не снабжали продуктами по другой причине: чтобы не засиживались в лесах, а активно участвовали в боевых действиях и захватывали провизию у врага.

Дополнительные выплаты

Фото © Военный альбом / Владимир Минкевич

За уничтоженную технику нацистов военным платили премии: за подбитый вражеский танк командир танкового расчёта получал 500 рублей, а его подчинённые — по 200 рублей. Сбивший нацистский штурмовик лётчик получал 1000 рублей, а за бомбардировщик выплата удваивалась. Вообще лётчикам платили за вылеты: за пять боевых вылетов выплачивали 1500 рублей. Но были и вылеты особой трудности, за них вознаграждение было выше. Например, лётчики, которые уже в самом начале войны летали бомбить Берлин, получали по 2000 за вылет. Выплата за потопленный вражеский корабль зависела от класса корабля и составляла от 300 до 10 000 рублей.

С 1942 года стали выплачивать премии ремонтникам. За качественный ремонт танка КВ-1 выплачивали 800 рублей, за Т-34 — 500, за ремонт пушки — от 200 рублей, зенитка, введённая в строй, могла дать премию в 150 рублей, пулемёт — 200, а винтовка — до 10 рубликов.

Дополнительные выплаты получали военные за награды. Так единовременная премия за звезду Героя Советского Союза составляла 2000 рублей, а позже награждённый получал каждый месяц по 50 рублей за каждую "Золотую Звезду". За орден Ленина выплата составляла 25 рублей; за орден Отечественной войны I степени — 20; за орден Красного Знамени — 15 рублей, за другие награды военные каждый месяц получали от десяти до 15 рублей.

Где тратили и что покупали

Фото © Военный альбом / Марк Редькин

В окопах деньги тратить было не на что. Иногда военные затаривались в лавках военторга, покупали конверты, ручки, расчёски и зеркала, кисеты, нитки, петлицы и пуговицы, погоны и эмблемы, шоколадные конфеты, папиросы и спиртное. Получали мелкие услуги, например, стриглись, брились, покупали домашнюю еду у местных крестьянок. Но большая часть денег хранилась на вкладах Государственного банка. Военные оформляли "аттестаты" и отсылали их жёнам, матерям и родным, чтобы те могли снимать деньги.

Точно так же складывались на счета и выплаты партизанам. Их деньги по договорённости могли получать родственники, находящиеся в тылу Красной армии. Если таковых не было, партизан мог получить их сам после освобождения занятых врагом территорий.

Если в 1942 году у Госбанка СССР было только 98 тысяч вкладчиков, которые держали на счетах 68 миллионов рублей, то к 1945 году их количество достигло 3769 тысяч человек, которые хранили на счетах уже 3,961 миллиарда.

Что можно было купить на выплаты? Основное снабжение населения происходило по карточкам, но в городах и сёлах процветали рынки, где можно было купить всё что угодно, но цены при этом были заоблачные. В магазинах были открыты особые коммерческие отделы, где цены были свободными. Коммерческий отдел был открыт и в магазине "Елисеевский" в Москве, и там даже в самые трудные годы можно было купить деликатесы. К его витринам оголодавшие граждане ходили как на экскурсию.

На рынках булка хорошего хлеба стоила до 200 рублей, одна сигарета — пять рублей, пачка папирос "Казбек" обходилась в 80 рублей, кило картофеля — в 100, кило сала — в 1500, цена бутылки водки доходила до 800 рублей. Часто на месячную зарплату можно было купить хлеба, махорки и банку тушёнки.

Часто все премиальные воины перечисляли в "Фонд обороны", который направлял средства на строительство военных кораблей, танков и самолётов, а также охотно покупали государственные облигации, то есть давали деньги государству взаймы. Деньги по этим облигациям выплачивались вплоть до 1960 года. Разумеется, наши деды и прадеды воевали не за деньги и не за награды. Но, согласитесь, приятно, когда государство ценит твой труд и у тебя есть возможность помочь родным или товарищам.

Выплаты пленным нацистам

Фото © Всё о Второй мировой

Но это ещё не всё. "Кровавый сталинский режим" был настолько "жесток", что оплачивал даже труд пленных нацистов! Всего в советский плен попало порядка 3 400 000 гитлеровцев. Среди них было 2 300 000 немцев, 500 000 венгров, 150 000 австрийцев, 187 000 румын, представители других народов Европы, в том числе финны, поляки, словаки, французы, итальянцы. От болезней и холода из них умерло примерно 14%, остальные были возвращены на родину в течение десяти лет после Победы.

В 1942 году пленный фашист получал в сутки 400 граммов хлеба, 500 — овощей, 100 — крупы, 100 — рыбы, чай, соль и сахар. В 1943 году норма хлеба была увеличена до 700 граммов. Сравните с пайкой, которую получали люди в блокадном Ленинграде, где рабочие получали по 300 граммов хлеба, а иждивенцы — по 125! Это когда дети в детских домах Забайкалья не могли выйти на прогулку — не было ни белья, ни одежды, когда в магазинах было шаром покати.

Кроме продуктового довольствия пленные получали медицинское обслуживание, имели право писать домой, а после войны получали посылки из дома. Более того, их труд оплачивался. Уже в 1942 году солдат вермахта получал семь рублей в месяц за хорошо выполненную работу. Офицер получал десять рублей. Ударники труда, перевыполнившие план в два раза, могли рассчитывать на выплату в 50 рублей. А после 1945 года бригадир из числа пленных получал зарплату до 100 рублей.

Сравните: за годы войны в плен к нацистам попало до 4 559 000 советских солдат и офицеров. Домой вернулись только 1 836 562 человека.

Фото © Всё о Второй мировой Почему СССР оплачивал работу пленных фашистов? 0 В СССР надеялись, что враг разгромлен окончательно Это были пленные люди, не главнокомандующие Свой вариант в комментарии

Авторы Майя Новик