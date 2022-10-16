6 информационных диверсий ЦРУ, которые привели к госпереворотам в разных странах Оглавление Операция в Иране Гватемала: перехват пропаганды Индонезия: порно с президентом Румыния Болгария: вмешательство в выборы СССР: купили за жвачку Американцы обвиняют Россию в разрушении системы, которая возникла после Второй мировой войны. На самом деле они стали разрушать мир сами, создав в 1947-м спецслужбу, заточенную на инфовойны. 15079 15079 Фото © Shutterstock

Уже в 1947 году было создано ЦРУ, которое сделало ставку на информационные технологии, вербовало журналистов по миру и везде создавала подконтрольные США СМИ. Отныне главным оружием против других государств стало очернение их лидеров и создание мифа о "прекрасной" Америке. Жертвами США стал целый ряд стран, перевороты в которых имели одинаковый почерк. Везде протест основывался на оппозиционной молодёжи, ориентированной на Запад; причиной протеста становились "обнищание" населения, "усталость" от власти и мечты о западном "рае". Перевороты начинались с сакральной жертвы и поддерживались невесть откуда взявшимися вооружёнными боевиками.

Операция в Иране

Премьер-министр Мохаммед Моссадык (слева). Один из лидеров переворота — Шабан Джафари по кличке Шабан Безбашенный/Безмозглый. Фото © Wikipedia

В 1953 году в завершающую фазу вступила операция ЦРУ "Аякс" по смене власти в Иране. Там правил премьер-министр Мохаммед Моссадык, который ввёл плату за использование недр и решил национализировать нефтяную отрасль. Ни США, ни британцы не могли позволить Моссадыку лишить их денег. Вскоре ЦРУ убедило шаха Пахелеви снять Моссадыка с поста. Чтобы возмутить народ, ЦРУ развернуло настоящую травлю Моссадыка и его партии "Национальный фронт". В мае 1953 года агент ЦРУ Кермит Рузвельт сумел разместить в газетах Ирана серию статей, которые представляли Моссадыка как гомосексуалиста, скрытого иудея и британского агента. Байки расходились в народе так быстро, что ЦРУ наняло дополнительных сотрудников, которые их придумывали.

Генерал Захеди и американские послы. Фото © Wikipedia

ЦРУ сформировало группы боевиков — они выдавали себя за коммунистов и совершали теракты в отношении духовных лидеров мусульман. А когда 15 июня 1953 года в стране начались волнения, США дистанцировались от происходящего. Премьер был изгнан из Тегерана, а на его место назначен генерал Захеди. Через два дня после переворота он получил от ЦРУ в знак поддержки 5 миллионов долларов. Иранская нефть осталась под контролем Запада и British Petroleum, а Иран стал воротами для радикализации всего Востока.

Гватемала: перехват пропаганды

Хакобо Арбенс и Кастильо Армас. Фото © Wikipedia, © Wikipedia

Немалую роль сыграла пропаганда ЦРУ во время военного переворота в Гватемале в 1954 году. В 1951 году в результате выборов к власти в стране пришёл герой революции 1944 года Хакобо Арбенс. Он раздал крестьянам 600 тысяч гектаров земли, из-за чего американская компания "Юнайтед фрутс" потеряла половину владений. Её президентом был директор ЦРУ Аллен Даллес, а госсекретарь США Джон Форестер был акционером юридической фирмы, сопровождавшей сделки компании. Ни тот, ни другой деньги терять не собирались.

Ставка была сделана на вторжение извне и внутренний мятеж. В Никарагуа и Гондурасе ЦРУ создало лагеря для подготовки боевиков, из которых формировали бригады. Одновременно ЦРУ вело разработку высших армейских офицеров.

Когда началось вторжение боевиков, армия перешла на сторону мятежников. Правительственная радиостанция Гватемалы пыталась координировать действия сторонников президента и рассказывать правду о тех, кто стоит за переворотом, но ЦРУ заглушило её и включило мощную радиостанцию с территории Гондураса. Она сыпала "фейкньюсами", небылицами о жестокости сторонников Арбенса и рассказывала о бесчисленных отрядах "повстанцев", противостоять которым бессмысленно.

Вскоре власть перешла к агенту ЦРУ Кастильо Армасу, который сразу развернул террор: 200 тысяч человек подвергли арестам, пыткам и расстрелам. Так "Юнайтед фрутс" вернула свои земли, а Гватемала потеряла нефть, на которую "сели" американские корпорации.

Индонезия: порно с президентом

Сукарно и Сухарто. Фото © Wikipedia, © Wikipedia

Свержение индонезийского лидера Сукарно заняло у США несколько лет. С 1958 года они разжигали внутри страны исламский радикальный фундаментализм, поддерживали сепаратистов на островах Ява и Суматра и любые бунты внутри страны. Но Сукарно оказался крепким орешком, не помогли даже бомбардировки северо-запада Индонезии.

Тогда агенты ЦРУ прибегли к распространению мифов о Сукарно как об агенте СССР. Для подтверждения дезы цэрэрушники даже отсняли два ролика, в которых "президент" занимался любовью с девушкой – агентом КГБ. В одном из них Сукарно изображал порноактёр, надевший маску президента, а в другом его играл двойник.

Сукарно удалось свергнуть только в 1965 году. Ставленник США генерал Сухарто утопил страну в крови: было убито до миллиона человек. Мало кто знает, но мать экс-президента Обамы Энн Дэнхам принимала самое непосредственное участие в событиях в Джакарте.

Румыния

Фото © ТАСС / AP / Dusan Vranic / File

Восточная Европа была одним из главных направлений деятельности ЦРУ. После войны сюда годами забрасывались агенты, засылалась литература и поддерживались протестные настроения. В конце 1980-х годов по странам соцлагеря прокатилась волна госпереворотов, организованных по одному лекалу. Одним из них стало свержение в Румынии Чаушеску.

Против Чаушеску была развёрнута агрессивная пропаганда, тон которой задавали западные газеты "под прикрытием" СМИ из соцстран, которым население доверяло больше. Они обвиняли Чаушеску в воровстве, коррупции, в развале экономики, в "обнищании" населения. Одновременно шла пропаганда западного строя, очернялись коммунизм и его вожди. Чаушеску представал как "кровавый диктатор, засевший в бункере" (знакомо, не правда ли?), а его жену Елену винили в том, что она "не очень любит детей".

Атакой руководило Информационное агентство США — USIA: оно спонсировало станции "Голос Америки", "Свободная Европа", "Радио Свобода", которые "взламывали" изолированное от Запада общество Румынии. Ставка делалась на "прогрессивную интеллигенцию". Позже режиссёр Серджиу Николаеску признавался: выйти на протесты его заставил "Голос Америки", рассказывавший о зверствах Чаушеску.

Всё началось с венгерского сепаратиста, священника Ласло Тёкеша. Его по решению суда должны были выдворить в Венгрию. Но 15 декабря 1989 года у его дома в Тимишоаре собралась толпа, которая воспрепятствовала его отъезду. Вызванных на разгон толпы полицейских обстреляли, и они открыли огонь на поражение. Погибло 60 человек, но западные СМИ раздули цифру до 60 тысяч и обвинили Чаушеску в геноциде.

Николае Чаушеску . Фото © ТАСС / AP / Diether Endlicher

20 декабря Чаушеску решил провести в Бухаресте правительственный митинг. Но протестанты перехватили инициативу, и митинг превратился в переворот. 22 декабря супругов Чаушеску схватили, 25 декабря судили и тут же убили — "за развал экономики".

Сумевший оседлать протест политик Ион Илиеску тоже не нравился США: во время переворота он закрыл границы, чтобы в Румынию не хлынули боевики. Ему удалось сохранить целостность страны, но США пытались сбросить его вплоть до его отставки в 1996 году. В 2007 году им удалось возбудить против него уголовное дело.

Болгария: вмешательство в выборы

Желю Желев на встрече с президентом США Джорджем Бушем – старшим. Фото © Wikipedia

Ещё одной страной, которая подверглась информационной атаке ЦРУ, стала Болгария. Главным рупором войны сделали радиостанции "Голос Америки" и "Радио Свободная Европа". Любимой темой были репрессии и преступления "кровавых сталинских палачей". В 1989 году Конгресс США принял SEED — программу поддержки восточноевропейской демократии — и выделил Болгарии финпомощь "на развитие демократических институтов". Собственно, к этому времени общество уже было подготовлено: в стране появились американские институты продвижения демократии, телеканалы и газеты сформировали нужное мнение. На реформы США выделили в 1990 году 2,2 миллиона долларов, а в 1991 году — 6,5 миллиона. Деньги пошли на поддержку оппозиционных политиков и на гранты СМИ, в том числе оппозиционной газете Demokratzia, которая получила 233 тысячи долларов и многократно увеличила тираж.

Вливание денег позволили США контролировать выборы 1990–1991 годов. Если в первом туре президентских выборов лидировал кандидат от Соцпартии Болгарии, то на последнем победил кандидат от Союза демократических сил диссидент Желев. Его партия получила от США 615 тысяч долларов. А когда в соответствии с новой конституцией в 1991 году прошли выборы в парламент, то ожидаемо победила партия Желева. Всего США на "мягкий переворот" потратили 38 миллионов долларов. Ставшая марионеткой Болгария поддержала бомбардировки Югославии и в 2004 году вступила в НАТО.

СССР: купили за жвачку

Фото © ТАСС / Олег Булдаков

Ну и, наконец, жертвой затяжной информационной кампании США стал Советский Союз. Всё начиналось с безобидных журналов, которые американские дипломаты оставляли в метро и троллейбусах Москвы. С джинсов, с голливудских фильмов, с порнокассет, которые везли в страну наши дипломаты, со всего, что оказалось ложью.

К несчастью, руководство СССР сделало многое, чтобы мифы распространялись и поддерживались в народе. Неумелая пропаганда, ложь, неустроенность внутри страны сделали возможным обман населения Западом. Информационная война против СССР шла на нескольких фронтах: здесь были вражеские голоса, поддержка диссидентов-писателей, работа с дипломатами, пропаганда в профессиональных журналах, диверсии, дискредитирующие власть. Вспомните взрыв на газопроводе в 1982 году или распыление спор сибирской язвы в Челябинске, в котором обвинили местную биолабораторию.

Курировала пропаганду Межведомственная организация по международной информации — Interdepartmental Foreign Information Organisation. На развал СССР США потратили четыре триллиона долларов. Но приобрели несравненно больше. Только за первые четыре года после падения СССР они получили стратегического сырья на 15 миллиардов долларов, сотни тонн золота, драгоценных камней, 20 тысяч тонн меди, 50 тысяч тонн алюминия, 2 тысячи тонн цезия, бериллия, стронция и многое другое. А всего, по оценкам экспертов, экономическая выгода США от развала СССР превысила восемь триллионов долларов. Они до сих пор работают по старым методичкам, написанным после войны, — просто меняют фамилию Сталин на Путин, а СССР на Россию. Раз эти методички работают, зачем что-то менять?..

Фото © Shutterstock Почему американцы сделали ставку на инфовойны? 0 Они поняли, что раз Россию не взять силой, нужно взять хитростью Это более технологичный инструмент Подобный инструмент точечно применяли всегда Британская империя и Ватикан Свой вариант в комментарии

Авторы Майя Новик