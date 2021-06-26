Захарова осудила курс Запада на противостояние с Китаем

Мобилизацию стран Запада на противостояние с Китаем можно считать примером замены международного права миропорядком, основанным на правилах. В то же время "ценности", защищаемые Западом, на поверку оказываются настоящим "либеральным тоталитаризмом", уверена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она заявила в своём телеграм-канале.

Ранее в интервью New York Times госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что взгляды Вашингтона и Парижа в том, что Китаю не следует позволять играть доминирующую роль в мире, совпадают.

"Эта фраза не просто высокомерная, она отражает суть западных манёвров. По прочтении материалов западных СМИ после встречи "Группы семи" складывается устойчивое ощущение, что она имела антикитайский подтекст", — написала в посте Захарова, уточнив, что саммит в Карбис-Бэй стал "первым шагом по созданию антикитайского альянса западных демократий".

Дипломат отметила, что это очередной пример замены международного права миропорядком, который основан на правилах.

"В международном праве нет таких положений, по которым можно формировать безосновательные заговоры против стран, применяя давление, угрозы и санкции. А в "правилах" Запада они есть", — указала Захарова.

Также представитель российского МИД обратила внимание на то, что вскоре после саммита G7 были опубликованы сенсационные материалы по американо-японскому военному сотрудничеству, из которых можно понять, что курс на противостояние Запада с Китаем был взят как минимум с середины 2010-х годов, что тщательно скрывалось. Так, экс-заместитель министра обороны Японии в одном из интервью признался, что Токио и Вашингтон специально пересмотрели программный документ "Руководящие принципы японо-американского оборонного сотрудничества" на случай "ракетной провокации Китая" и возможной контратаки по КНР.

"Столь яро защищаемые Западом "ценности" на поверку оказываются настоящим либеральным тоталитаризмом. Такое ощущение, что они вообще не могут существовать спокойно даже десять лет, не называя при этом никого из мирных государств врагом и противником", — заключила Захарова.