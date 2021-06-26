43-летняя звезда телешоу надела одинаковые бикини вместе с дочками, но заметить разницу невозможно
Все три красавицы похвастались настолько идеальными фигурами в открытом бикини, что не каждый сумеет угадать, кто из них кому приходится родителем.
Фото © Instagram / arianabiermann и kimzolciakbiermann
43-летняя звезда телешоу и кантри-певица Ким Золсиак в прошлом году создала свой бренд купальников и с тех пор не стесняется показывать новинки на себе. Тем более что фигура у знаменитой мамы позволяет делать и не такое. Она продемонстрировала розовое бикини, позируя возле бассейна и волнуя умы своих фанатов, пишет Daily Mail.
Фото © Instagram / kimzolciakbiermann
Позже в таком же купальнике появилась и дочь от первых отношений Ким — 24-летняя Бриэлл Бирманн. Девушка в розовом купальнике и повязке на волосы снималась на берегу, хвастаясь шикарными формами и ровным загаром. Она предпочла естественный вид, распустив длинные волосы и отказавшись от макияжа.
Фото © Instagram / briellebiermann
Последней в популярном купальнике предстала 19-летняя Ариана Бирманн — дочь Ким от второго возлюбленного. Девушка не единожды щеголяла в нём, позируя и на заднем дворе дома, и на пляже, веселясь в воде со своим парнем. Как и старшая сестра, модель не стала добавлять к образу ничего лишнего.
Фото © Instagram / arianabiermann
Фанатам было нелегко от такого тройного удара красоты, и они не могли решить, кому же купальник идёт больше всего.
О Боже милостивый! Бриэлл, ты заставила меня растерять все слова, а это ещё никому не удавалось...
Ого, а фигура при покупке купальника в комплекте идёт? Ты выглядишь потрясающе, Ариана!
Ким, у тебя потрясающее тело, серьёзно — потрясающее! И это после шести детей? Вау
Ким сейчас замужем за футболистом Кроем Бирманном, с которым вместе в браке они завели четырёх детей — двух сыновей и двух разнополых близнецов. Девочек Ким от прошлых отношений — Бриэлл и Ариану — мужчина также признал своими, удочерив.
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