Очевидец снял снос многоэтажки, но одна деталь на фото не даёт ему спать спокойно уже много лет
В Сети до сих пор не утихают споры по поводу странной фотографии, сделанной в 2013 году в городе Кингстон-апон-Халле, Англия. На кадре запечатлён плановый снос высотки в районе Орчард Парк Эстейт. И одна деталь многим не даёт спать спокойно.
Когда раздались взрывы и дом стал рушиться, покрытый облаком пыли, очевидец схватился за камеру, не подозревая, что ему удастся заснять нечто странное. На балконе на 18-м этаже здания находилась загадочная фигура, напоминающая скелет человека.
Фото © Twitter / hulllive
Учитывая, что в доме к тому моменту не должно было остаться людей, те, кто увидел кадр, были готовы поверить в призраков. Другого объяснения странному силуэту они дать не могли.
Строительство района Орчард Парк Эстейт началось в 1963 году в ответ на запрос об увеличении муниципального жилищного фонда. Однако высокий уровень безработицы и неблагоприятная среда сформировали негативный образ района. А в 1997 году несколько блоков высотки "Миллдейн", попавшей на фото, разрушили два серьёзных пожара. При этом считается, что поджоги были устроены намеренно, пишет Hull Live.
WOW-news
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