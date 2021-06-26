Очевидец снял снос многоэтажки, но одна деталь на фото не даёт ему спать спокойно уже много лет

В Сети до сих пор не утихают споры по поводу странной фотографии, сделанной в 2013 году в городе Кингстон-апон-Халле, Англия. На кадре запечатлён плановый снос высотки в районе Орчард Парк Эстейт. И одна деталь многим не даёт спать спокойно.