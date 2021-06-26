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Парень весом 180 кг просто считал калории, забыв про спорт, и вот невероятный результат за 2 года

Герой этого материла с самого детства страдал из-за лишнего веса. В подростковом возрасте его самооценку втоптали в грязь так сильно, что только через двадцать лет парень осознал, что всё-таки в силах измениться. Но даже он не подозревал насколько.

26 июня, 12:00

Фото © Reddit / Logical_Variation301

Ещё три года назад пользователь Reddit Logical_Variation301 весил внушительные 180 килограммов и даже не думал худеть. Жил парень в маленьком городке, где всем на него было наплевать. Но однажды что-то в его мозгу переключилось. Вдруг молодой человек осознал, как сильно тучное тело ограничивает его возможности. Несколько часов американец прорыдал, но уже в ту же ночь процесс преображения запустился. Началось всё с мелочей — подсчёта калорий.

Фото © Reddit / Logical_Variation301

Фото © Reddit / Logical_Variation301

Поначалу я относился к себе снисходительно. Два главных момента: считать калории (дефицит!) и не реагировать слишком остро, если я выходил за ограничения по еде или худел не так быстро, как хотелось бы

Logical_Variation301

Фото © Reddit / Logical_Variation301

Фото © Reddit / Logical_Variation301

Парень скачал себе специальное приложение, которое по штрихкоду сразу показывало, сколько калорий содержится в продукте. Так он понимал, сколько ему можно съесть. Главное — оставаться в дефиците. Тратить нужно было обязательно больше калорий, чем потребляешь. У автора поста не было возможности заниматься с тренером, а случайно покалечить себя в спортзале он не хотел. Поэтому никаких других мер, кроме подсчёта калорий, для похудения Logical_Variation301 не предпринимал.

Фото © Reddit / Logical_Variation301

Фото © Reddit / Logical_Variation301

Как видно по результатам преображения, этого было достаточно. За два года и два месяца американец похудел почти вдвое и сейчас весит всего 95 килограммов. Теперь, когда в "новом" теле ходить в качалку уже не так опасно, Logical_Variation301 сконцентрировался на развитии мышц, и тут у него тоже успех. Впрочем, это вполне закономерный результат. Парень, которому, кстати, уже 37 лет, тренируется по графику 3/1, где один день — отдых.

Толстяк весом 150 кг из гадкого утёнка превратился в красавчика, спрятав за тату все следы похудения

Толстяк весом 150 кг из гадкого утёнка превратился в красавчика, спрятав за тату все следы похудения

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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