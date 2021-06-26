Парень весом 180 кг просто считал калории, забыв про спорт, и вот невероятный результат за 2 года

Герой этого материла с самого детства страдал из-за лишнего веса. В подростковом возрасте его самооценку втоптали в грязь так сильно, что только через двадцать лет парень осознал, что всё-таки в силах измениться. Но даже он не подозревал насколько.