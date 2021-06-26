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10 сообщений от девушек, которые в совершенстве владеют навыком, как красиво отшить бывшего

Сообщения от бывших парней могут испортить настроение на весь день, и неважно, что именно они написали. Благо есть девушки, которые ставят нарушителей спокойствия на место всего парой фраз, и этому искусству можно научиться. В подборке ниже — 10 ответов бывшим, которые доказывают — словом и правда можно убить.

26 июня, 11:00

Фото © Instagram / textsfromyourex

"Вот это — правильный ответ"

Фото © Instagram / textsfromyourex

Фото © Instagram / textsfromyourex

"Вместо тысячи слов!"

Фото © Instagram / textsfromyourex

Фото © Instagram / textsfromyourex

"Вечный цейтнот"

Фото © Instagram / textsfromyourex

Фото © Instagram / textsfromyourex

"Его чувства явно не взаимны"

Фото © Instagram / textsfromyourex

Фото © Instagram / textsfromyourex

"Главное — вовремя понять, с кем имеешь дело"

Фото © Instagram / textsfromyourex

Фото © Instagram / textsfromyourex

"То, что мы расстались, не значит, что я не могу давать ему полезные советы..."

Фото © Instagram / textsfromyourex

Фото © Instagram / textsfromyourex

"А как начался ваш год?"

Фото © Instagram / textsfromyourex

Фото © Instagram / textsfromyourex

"Не сегодня, Сатана, не сегодня"

Фото © Instagram / textsfromyourex

Фото © Instagram / textsfromyourex

"Хорошо, но есть недочёт — не нужно было спрашивать "Зачем?"

Фото © Instagram / textsfromyourex

Фото © Instagram / textsfromyourex

"На одной волне с ним"

Фото © Instagram / textsfromyourex

Фото © Instagram / textsfromyourex

Примеры шикарных ответов из подборки выше — лишь малая часть того, на что способны девушки. Ещё больше едких замечаний — в инстаграм-аккаунте Texts From Your Ex ("Сообщения от твоего бывшего").

10 отвратительных СМС от бывших, которые решили таким образом напомнить о себе после расставания

10 отвратительных СМС от бывших, которые решили таким образом напомнить о себе после расставания

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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