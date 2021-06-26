10 сообщений от девушек, которые в совершенстве владеют навыком, как красиво отшить бывшего
Сообщения от бывших парней могут испортить настроение на весь день, и неважно, что именно они написали. Благо есть девушки, которые ставят нарушителей спокойствия на место всего парой фраз, и этому искусству можно научиться. В подборке ниже — 10 ответов бывшим, которые доказывают — словом и правда можно убить.
"Вот это — правильный ответ"
"Вместо тысячи слов!"
"Вечный цейтнот"
"Его чувства явно не взаимны"
"Главное — вовремя понять, с кем имеешь дело"
"То, что мы расстались, не значит, что я не могу давать ему полезные советы..."
"А как начался ваш год?"
"Не сегодня, Сатана, не сегодня"
"Хорошо, но есть недочёт — не нужно было спрашивать "Зачем?"
"На одной волне с ним"
Примеры шикарных ответов из подборки выше — лишь малая часть того, на что способны девушки. Ещё больше едких замечаний — в инстаграм-аккаунте Texts From Your Ex ("Сообщения от твоего бывшего").
WOW-news
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