Внучка случайно послала бабушке своё голое фото, которое не сравнится с тем, что она увидела в ответ
Девушка сделала пикантный кадр, явно не предназначавшийся для её родственников. Но реакция старушки оказалась выше всяких похвал.
Скриншот © TikTok / excusemygrandma. Фото © Instagram / excusemygrandma
Пользовательница excusemygrandma ведёт соцсети, где часто публикует забавные видео со своей бабушкой Гейл. Но недавно девушка рассказала в "Тиктоке", что угодила в неловкую ситуацию.
Вы когда-нибудь случайно отправляли бабушке своё голое фото?
Видео © TikTok / excusemygrandma
Но девушка не просто отправила пикантный снимок, но и получила ответ, который покорил и её, и зрителей. Гейл, удивлённая увиденным, сначала пригрозила внучке. Однако тут же как ни в чём не бывало предложила ей вместе отправиться за нижним бельём.
Кимберли, что это? Лучше бы тебе не посылать такое мужчине, иначе я отрекусь от тебя. Кроме того, тебе нужно новое нижнее бельё. Могу я сводить тебя за покупками на этой неделе?
Фото © Instagram / excusemygrandma
Ролик набрал 71 тысячу просмотров, и зрители пришли от бабушки в восторг. Они писали, что Гейл весёлая, милая и непосредственная, и отмечали, что хотят быть такой же крутой.
Ха-ха, это на самом деле мило
А она весёлая
Надеюсь, я такая же крутая, как эта бабушка
Противоречие делает это забавнее в десять раз
При этом бабушка с внучкой настолько дружны и близки, что вместе записывают подкасты. Там они обсуждают различия между поколениями и вопросы отношений, в том числе интимные.
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