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Внучка случайно послала бабушке своё голое фото, которое не сравнится с тем, что она увидела в ответ

Девушка сделала пикантный кадр, явно не предназначавшийся для её родственников. Но реакция старушки оказалась выше всяких похвал.

26 июня, 13:00

Скриншот © TikTok / excusemygrandma. Фото © Instagram / excusemygrandma

Пользовательница excusemygrandma ведёт соцсети, где часто публикует забавные видео со своей бабушкой Гейл. Но недавно девушка рассказала в "Тиктоке", что угодила в неловкую ситуацию.

Вы когда-нибудь случайно отправляли бабушке своё голое фото?

Кимберли

Видео © TikTok / excusemygrandma

Но девушка не просто отправила пикантный снимок, но и получила ответ, который покорил и её, и зрителей. Гейл, удивлённая увиденным, сначала пригрозила внучке. Однако тут же как ни в чём не бывало предложила ей вместе отправиться за нижним бельём.

Кимберли, что это? Лучше бы тебе не посылать такое мужчине, иначе я отрекусь от тебя. Кроме того, тебе нужно новое нижнее бельё. Могу я сводить тебя за покупками на этой неделе?

Из сообщения бабушки

Фото © Instagram / excusemygrandma

Фото © Instagram / excusemygrandma

Ролик набрал 71 тысячу просмотров, и зрители пришли от бабушки в восторг. Они писали, что Гейл весёлая, милая и непосредственная, и отмечали, что хотят быть такой же крутой.

Ха-ха, это на самом деле мило

Ninaaouassou5

А она весёлая

Inthiscar

Надеюсь, я такая же крутая, как эта бабушка

User6046382074312

Противоречие делает это забавнее в десять раз

Chloe_c0llins

При этом бабушка с внучкой настолько дружны и близки, что вместе записывают подкасты. Там они обсуждают различия между поколениями и вопросы отношений, в том числе интимные.

Парень остался в ужасе, узнав из переписки возлюбленной, кем ему на самом деле приходится сын

Парень остался в ужасе, узнав из переписки возлюбленной, кем ему на самом деле приходится сын

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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