Названо число выданных россиянам микрозаймов в начале 2021 года

В России за пять месяцев 2021 года было выдано 10 526 885 микрозаймов (займов до зарплаты в размере до 30 тысяч рублей). Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По его данным, за 2019 год было выдано 18 246 716 микрозаймов, а в прошлом году — 19 039 526. Аналитики полагают, что сегмент микрозаймов полностью восстановился после сокращения выдачи весной 2020 года.

"Самыми популярными являются займы до зарплаты на сумму 5–10 тыс. рублей. При этом стоит отметить, что у МФО для получения небольших займов не такие высокие требования к персональному кредитному рейтингу (ПКР) заёмщика. Так, среднее значение ПКР клиента МФО — 500 баллов, тогда как в банках — 650 баллов", — говорится в результатах исследования НБКИ.

Уточняется, что в последние пару месяцев темпы выдачи стали немного снижаться, в данный момент они находятся на уровне 2,1–2,3 млн в месяц.