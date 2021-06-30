Песков сообщил, что Путин на встрече с Байденом пил воду из своей знаменитой кружки
Представитель Кремля также отметил, что глава Белого дома пил из "коронного картонного стаканчика".
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Президент РФ Владимир Путин во время недавнего российско-американского саммита в Женеве пил воду из своего уже ставшего знаменитым фарфорового белого стаканчика, а американский лидер Джо Байден выбрал картонный стаканчик. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Стоит отметить, что журналисты ранее обратили внимание на то, что на фото, сделанных в ходе переговоров в расширенном составе, перед членами российской и американской делегации стояли разные марки питьевой воды.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
"Вы знаете, я, честно говоря, не обратил на это внимания. Я видел, что действительно президент США пил из коронного картонного стаканчика, президент России пил из своего стаканчика фарфорового, из белой известной кружки. Вода — я не обратил внимания, была ли у них какая-то другая вода. Но, может, возят свою, не знаю, может, им своя больше нравится", — заявил Песков, отвечая на вопрос, правда ли американцы привозят на переговоры свою воду и свои стаканчики.
Напомним, в 2019 году Путин пришёл на ужин в честь лидеров стран G20 со своей кружкой-термосом. Как ранее пояснял Дмитрий Песков, это связано с тем, что глава государства постоянно пьёт из неё чай. Этот сосуд у российского лидера можно было увидеть и во время прямой линии, которая прошла 20 июня 2019 года, а также в ходе различных интервью.
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