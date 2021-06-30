Песков сообщил, что Путин на встрече с Байденом пил воду из своей знаменитой кружки

Президент РФ Владимир Путин во время недавнего российско-американского саммита в Женеве пил воду из своего уже ставшего знаменитым фарфорового белого стаканчика, а американский лидер Джо Байден выбрал картонный стаканчик. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Стоит отметить, что журналисты ранее обратили внимание на то, что на фото, сделанных в ходе переговоров в расширенном составе, перед членами российской и американской делегации стояли разные марки питьевой воды.

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

"Вы знаете, я, честно говоря, не обратил на это внимания. Я видел, что действительно президент США пил из коронного картонного стаканчика, президент России пил из своего стаканчика фарфорового, из белой известной кружки. Вода — я не обратил внимания, была ли у них какая-то другая вода. Но, может, возят свою, не знаю, может, им своя больше нравится", — заявил Песков, отвечая на вопрос, правда ли американцы привозят на переговоры свою воду и свои стаканчики.