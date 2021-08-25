В России предложили ввести ещё одну льготную ипотеку

Делать скидки на ипотеку при покупке энергоэффективного жилья классом не ниже В — "высокий", а на новостройки более низкого класса — напротив, ограничить льготы. С таким предложением к Минстрою обратился ОНФ.

"Энергоэффективность жилья становится важной для населения и экономики страны уже после его продажи. Народный фронт считает, что государству необходимо внедрить понятные и простые механизмы, чтобы и покупатели, и строители стали заинтересованы выбирать энергоэффективные проекты", — рассказал "Известиям" заместитель руководителя исполкома ОНФ Арсений Беленький.

По его словам, прозрачные льготы по ипотеке в будущем позволят сэкономить всей экономике страны — это скажется как на суммах расходов на ЖКХ для потребителей, так и на потреблении газа и угля. Тем временем на практике реальный класс энергоэффективности новых домов никак не контролируется, сказала изданию член межведомственной рабочей группы при Минэкономразвития по взаимодействию с субъектами РФ по вопросам повышения энергоэффективности Мария Степанова. Эксперт подчеркнула, что застройщики указывают его в проектной документации, но после завершения работ никто это не проверяет. Если будет реализовано предложение ОНФ, застройщикам придётся строить такие дома на самом деле, считает Степанова.

Другие эксперты считают, что в масштабах страны такое пока невозможно: это обусловлено отсутствием у застройщиков финансовой возможности внедрять новые технологии — во многих субъектах РФ до сих пор строятся панельные дома, разработанные 20–30 лет назад. В целом строительство энергоэффективных домов обходится дороже на 5–7%, подсчитали специалисты, при самых экономичных вариантах. Вместе с тем возможный запрет на льготную ипотеку в проектах с низкими показателями может остановить продажи в этом сегменте рынка, делятся предположениями инвесторы, что заставит девелоперов обратить-таки повышенное внимание на энергоэффективность зданий.