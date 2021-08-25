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    В России предложили ввести ещё одну льготную ипотеку

    По мнению ОНФ, это может стать способом стимулирования застройщиков к созданию более качественного жилья.

    24 августа, 22:16
    <p>Фото © Pexels</p>

    Фото © Pexels

    Делать скидки на ипотеку при покупке энергоэффективного жилья классом не ниже В — "высокий", а на новостройки более низкого класса — напротив, ограничить льготы. С таким предложением к Минстрою обратился ОНФ.

    "Энергоэффективность жилья становится важной для населения и экономики страны уже после его продажи. Народный фронт считает, что государству необходимо внедрить понятные и простые механизмы, чтобы и покупатели, и строители стали заинтересованы выбирать энергоэффективные проекты", — рассказал "Известиям" заместитель руководителя исполкома ОНФ Арсений Беленький.

    По его словам, прозрачные льготы по ипотеке в будущем позволят сэкономить всей экономике страны — это скажется как на суммах расходов на ЖКХ для потребителей, так и на потреблении газа и угля. Тем временем на практике реальный класс энергоэффективности новых домов никак не контролируется, сказала изданию член межведомственной рабочей группы при Минэкономразвития по взаимодействию с субъектами РФ по вопросам повышения энергоэффективности Мария Степанова. Эксперт подчеркнула, что застройщики указывают его в проектной документации, но после завершения работ никто это не проверяет. Если будет реализовано предложение ОНФ, застройщикам придётся строить такие дома на самом деле, считает Степанова.

    Другие эксперты считают, что в масштабах страны такое пока невозможно: это обусловлено отсутствием у застройщиков финансовой возможности внедрять новые технологии — во многих субъектах РФ до сих пор строятся панельные дома, разработанные 20–30 лет назад. В целом строительство энергоэффективных домов обходится дороже на 5–7%, подсчитали специалисты, при самых экономичных вариантах. Вместе с тем возможный запрет на льготную ипотеку в проектах с низкими показателями может остановить продажи в этом сегменте рынка, делятся предположениями инвесторы, что заставит девелоперов обратить-таки повышенное внимание на энергоэффективность зданий.

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    Как сообщал Лайф, ранее аналитики заявили, что объём выдачи ипотеки в 2021 году может вырасти до 4,5 трлн рублей. По мнению экспертов, сдерживать рынок будет прежний усиленный спрос на такие кредиты.

    Авторы
    Арина Родионова
    Арина Родионова

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