Государственный долг России достиг 20,4 триллиона рублей

Российский государственный долг России по итогам первых шести месяцев 2021 года превысил отметку 20 триллионов рублей. Он вырос на 1,483 триллиона и достиг 20,4 триллиона рублей. Такие данные приводит Счётная палата, уточняя, что эта сумма эквивалентна 17,7% ВВП.

"По предварительным данным, за первое полугодие 2021 года государственный долг Российской Федерации увеличился на 1 483 105,4 млн рублей, или на 7,8% и по состоянию на 1 июля 2021 года составил 20 423 507,6 млн рублей (17,7% прогнозируемого объёма ВВП)", — отмечают в СП РФ.

Общий же внешний долг стал больше всего на 1,839 миллиарда долларов, или лишь на 3,2%. Он по итогам полугодия составил 58,542 миллиарда долларов. Как передаёт РИА "Новости", также увеличился внутренний долг. За полгода он подрос на 1,435 триллиона рублей. То есть вырос на 9,7% и теперь составляет 16,187 триллиона.