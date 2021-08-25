Названо точное количество пенсионеров в России

Число пенсионеров в России на 1 апреля текущего года составило 42,6 миллиона человек. Согласно данным аналитической записки Счётной палаты, это в том числе 8,6 миллиона работающих пенсионеров.

"Число пенсионеров на 1 апреля 2021 года в целом составило 42 604,44 тыс. человек, получателей страховых пенсий — 38 779,75 тыс. человек, из них получателей страховых пенсий по старости — 35 357,27 тыс. человек. Число работающих пенсионеров всего составило 8 613,30 тыс. человек", — сказано в документе.