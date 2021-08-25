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    Названо точное количество пенсионеров в России

    Из общего числа тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, 8,6 миллиона человек продолжают трудиться.

    24 августа, 22:54
    <p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

    Фото © ТАСС / Владимир Гердо

    Число пенсионеров в России на 1 апреля текущего года составило 42,6 миллиона человек. Согласно данным аналитической записки Счётной палаты, это в том числе 8,6 миллиона работающих пенсионеров.

    "Число пенсионеров на 1 апреля 2021 года в целом составило 42 604,44 тыс. человек, получателей страховых пенсий — 38 779,75 тыс. человек, из них получателей страховых пенсий по старости — 35 357,27 тыс. человек. Число работающих пенсионеров всего составило 8 613,30 тыс. человек", — сказано в документе.

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    В сентябре 2021 года все российские пенсионеры получат единовременную выплату в десять тысяч рублей. С таким предложением ранее выступил президент РФ. Также глава государства предложил организовать разовые выплаты российским военным в размере 15 тысяч рублей. В качестве причины для этого Путин назвал рост уровня инфляции в стране.

    Авторы
    Артем Порвин
    Артем Порвин

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