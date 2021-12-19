"Мне поступило много предложений, над которыми я в настоящее время раздумываю. Я уже готов к работе в клубе. Веду переговоры с несколькими командами, которые мной интересуются. В том числе с венграми. Со мной также связались две команды из Турции. Есть варианты и с другими странами. Я нахожусь в раздумьях. Приму решение на следующей неделе", — заявил Черчесов в беседе с польским изданием Interia.