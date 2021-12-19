"Поступило много предложений": Черчесов заявил, что определится с будущим местом работы на следующей неделе
Он также заметил, что на связь с ним выходили представители разных стран, в числе которых Турция и Венгрия.
© Михаил Шапаев / РФС
Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что на следующей неделе определится со своим будущим местом работы.
"Мне поступило много предложений, над которыми я в настоящее время раздумываю. Я уже готов к работе в клубе. Веду переговоры с несколькими командами, которые мной интересуются. В том числе с венграми. Со мной также связались две команды из Турции. Есть варианты и с другими странами. Я нахожусь в раздумьях. Приму решение на следующей неделе", — заявил Черчесов в беседе с польским изданием Interia.
Он также заметил, что раньше имел чёткую цель — попасть на ЧМ-2022 в Катар со сборной России — однако теперь не может её достигнуть. В итоге решение он будет принимать с учётом того, что лучше для него и его семьи.
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