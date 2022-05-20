В Госдуме предложили отменить возрастную планку для службы по контракту

В пояснительной записке говорится, что для применения высокоточного оружия часто необходимы высокопрофессиональные специалисты. А такой опыт обычно достигается к 40–45 годам.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов внесли в нижнюю палату законопроект об отмене верхнего возрастного предела на заключение первого контракта о прохождении военной службы. Текст документа размещён в электронной базе Госдумы.

Если сейчас первые контракты о прохождении военной службы могут заключать россияне в возрасте от 18 до 40 лет (или иностранцы от 18 до 30 лет), то документ отменит этот предельный возраст.

"Для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты. Опыт показывает, что таковыми они становятся к 40–45 годам", — говорится в пояснительной записке к документу.