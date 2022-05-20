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Регион
Опубликовано 20 мая 2022, 11:39
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В Госдуме предложили отменить возрастную планку для службы по контракту

В пояснительной записке говорится, что для применения высокоточного оружия часто необходимы высокопрофессиональные специалисты. А такой опыт обычно достигается к 40–45 годам.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов внесли в нижнюю палату законопроект об отмене верхнего возрастного предела на заключение первого контракта о прохождении военной службы. Текст документа размещён в электронной базе Госдумы.

Если сейчас первые контракты о прохождении военной службы могут заключать россияне в возрасте от 18 до 40 лет (или иностранцы от 18 до 30 лет), то документ отменит этот предельный возраст.

"Для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты. Опыт показывает, что таковыми они становятся к 40–45 годам", — говорится в пояснительной записке к документу.

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Ранее Госдума единогласно во всех трёх чтениях приняла закон, который предоставит участникам специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР статус ветерана боевых действий. Документ даст право военнослужащим, представителям силовых и федеральных структур, в том числе сотрудникам Росгвардии, Службы внешней разведки, ФСБ и ФСО, на получение мер социальной поддержки. Это дополнительные выплаты от государства, льготы при уплате налогов и оплате ЖКУ, льготный проезд на транспорте, санаторное и медицинское обслуживание.

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vk.com / Министерство обороны РФ

Алексей Берковиц
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