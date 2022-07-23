Боевики нацбатальона "Правый сектор"* заняли школу в посёлке Нью-Йорк (Донецкая Народная Республика) и разместили там реактивные системы залпового огня, из которых обстреливают российские войска и формирования. Такую информацию предоставил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Нью-Йорке боевики националистического батальона "Правый сектор" на территории школы № 16 (ул. Есенина) разместили РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции Вооружённых сил России и формирований Донецкой Народной Республики, тем самым провоцируя их на открытие ответного огня. При этом в подвале учреждения удерживают жителей близлежащих домов, фактически используя их в качестве живого щита", — заявил Мизинцев.