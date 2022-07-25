Украинские диверсанты на катерах пытались высадиться в Херсонской области

Российская сторона вскрыла попытку выдвижения и высадки с быстроходных десантных катеров украинской диверсионной группы на территорию Херсонской области. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В результате огневого поражения два десантных катера ВМС Украины с находившимися на борту диверсантами уничтожены", — проинформировал он.

Днепровский лиман — это открытый пресноводный залив на реке Днепр в северной части Чёрного моря. Расположен в Херсонской и Николаевской областях. Главный порт на лимане — Очаков.