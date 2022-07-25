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Регион
Опубликовано 25 июля 2022, 09:35
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Украинские диверсанты на катерах пытались высадиться в Херсонской области

Минобороны РФ: В акватории Днепровского лимана уничтожено два украинских катера с диверсантами

Российская сторона вскрыла попытку выдвижения и высадки с быстроходных десантных катеров украинской диверсионной группы на территорию Херсонской области. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В результате огневого поражения два десантных катера ВМС Украины с находившимися на борту диверсантами уничтожены", — проинформировал он.

Днепровский лиман — это открытый пресноводный залив на реке Днепр в северной части Чёрного моря. Расположен в Херсонской и Николаевской областях. Главный порт на лимане — Очаков.

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А ранее ВС РФ уничтожили в порту Одессы склад ракет HARPOON и военный корабль Украины. Удар был нанесён ракетами большой дальности морского базирования. Как уточнили в Минобороны, также выведены из строя производственные мощности предприятия по ремонту и модернизации корабельного состава ВМС Незалежной.

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vk.com / Минобороны России

Алексей Берковиц
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