В Кремле заявили, что Россия не заинтересована в отключении Европы от газа

Россия не заинтересована в остановке поставок газа в европейские страны. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва является ответственным поставщиком, кто бы что ни говорил.

"Россия не заинтересована в этом (в прекращении поставок голубого топлива в Европу. — Прим. Лайфа). <...> Россия была, есть и остаётся страной, которая во многом гарантирует энергетическую безопасность в Европе. Не декларативно, а де-факто", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Если же Европа продолжит свой "путь безрассудного введения ограничений", которые бьют по ней же, то ситуация будет другая, добавил Песков.