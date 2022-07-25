В Кремле заявили, что Россия не заинтересована в отключении Европы от газа
Песков: Россия не заинтересована в остановке поставок газа в Европу
Россия не заинтересована в остановке поставок газа в европейские страны. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва является ответственным поставщиком, кто бы что ни говорил.
"Россия не заинтересована в этом (в прекращении поставок голубого топлива в Европу. — Прим. Лайфа). <...> Россия была, есть и остаётся страной, которая во многом гарантирует энергетическую безопасность в Европе. Не декларативно, а де-факто", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.
Если же Европа продолжит свой "путь безрассудного введения ограничений", которые бьют по ней же, то ситуация будет другая, добавил Песков.
Ранее сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европу быть готовой к прекращению поставок газа из РФ. Сейчас, по её словам, Москва либо вообще не поставляет газ, либо делает это лишь частично в 12 стран – членов ЕС.
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