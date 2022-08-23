"Интеллектуальные игры": Политолог назвал документ о гарантиях безопасности Киеву популистской уловкой

Обещание офиса Зеленского относительно документа о гарантиях безопасности для Украины является лишь популистской уловкой и интеллектуальной игрой, от которой нет ни пользы, ни вреда. Об этом в беседе с РИА ФАН заявил крымский политолог Владимир Джаралла.

"Перед нами тот случай, когда демонстрируются интеллектуальные игры, от которых нет особой пользы или вреда. Всё решается конкретными действиями в реальной жизни", — сказал он.

Политолог назвал декларацию о гарантиях безопасности популистской уловкой. Эксперт также указал на то, что обычно подобные документы разрабатывают к серьёзным датам. Так, офис Зеленского заявил, что декларация будет готова 29 или 30 августа, но 24-го числа на Украине будет праздноваться День независимости. Киев при этом старается поймать Запад на слове, что без него не станут договариваться о мире.