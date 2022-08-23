"Интеллектуальные игры": Политолог назвал документ о гарантиях безопасности Киеву популистской уловкой
Политолог Джаралла: Документ о гарантиях безопасности Киеву выглядит популистской уловкой
Обещание офиса Зеленского относительно документа о гарантиях безопасности для Украины является лишь популистской уловкой и интеллектуальной игрой, от которой нет ни пользы, ни вреда. Об этом в беседе с РИА ФАН заявил крымский политолог Владимир Джаралла.
"Перед нами тот случай, когда демонстрируются интеллектуальные игры, от которых нет особой пользы или вреда. Всё решается конкретными действиями в реальной жизни", — сказал он.
Политолог назвал декларацию о гарантиях безопасности популистской уловкой. Эксперт также указал на то, что обычно подобные документы разрабатывают к серьёзным датам. Так, офис Зеленского заявил, что декларация будет готова 29 или 30 августа, но 24-го числа на Украине будет праздноваться День независимости. Киев при этом старается поймать Запад на слове, что без него не станут договариваться о мире.
Как писал Лайф, офис Зеленского пообещал "мощный" документ о гарантиях безопасности для Украины. Глава администрации президента Незалежной Андрей Ермак отметил, что Киев "постоянно говорит" об этом со всеми западными партнёрами, которые, по его словам, показывают заинтересованность в данном вопросе.
Shutterstock