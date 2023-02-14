Песков: Путин и Лукашенко могут встретиться 17 февраля

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут встретиться лично в пятницу, 17 февраля. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Может", — сказал Песков, говоря о том, может ли пройти встреча лидеров в пятницу. Детали он пообещал озвучить позже.