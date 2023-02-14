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14 февраля, 10:06

Песков: Путин и Лукашенко могут встретиться 17 февраля

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут встретиться лично в пятницу, 17 февраля. Об этом рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Может", — сказал Песков, говоря о том, может ли пройти встреча лидеров в пятницу. Детали он пообещал озвучить позже.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе беседы 6 февраля договорились провести встречу в ближайшие месяцы. Как сообщил приближённый к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул первого", президенты в первую очередь договорились о встрече, целью которой будет контроль за исполнением двумя кабминами поручений.

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Лукашенко подписал закон о Всебелорусском народном собрании

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ТАСС / Гавриил Григоров / POOL

Александр Юнашев
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