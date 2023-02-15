Песков назвал формальностью предусмотренный телеканалами час эфира на послание Путина

Выделенное федеральными каналами время на трансляцию послания главы государства Владимира Путина является формальностью. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя новость о том, что каналы предусмотрели на данное мероприятие 21 февраля один час.

Напомним, президент РФ Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 21 февраля в Гостином Дворе. Известно, что Кремль не будет приглашать СМИ из недружественных стран на мероприятие. Попасть на него очно смогут только представители зарубежной прессы из дружественных государств. Мероприятие начнётся в 12:00 мск. Уже с 13:00 мск в сетке вещания федеральных каналов стоят другие программы.