Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 февраля, 13:55

Песков назвал формальностью предусмотренный телеканалами час эфира на послание Путина

Выделенное федеральными каналами время на трансляцию послания главы государства Владимира Путина является формальностью. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя новость о том, что каналы предусмотрели на данное мероприятие 21 февраля один час.

"Это формальность", — сказал официальный представитель Кремля в беседе с ТАСС.

Напомним, президент РФ Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 21 февраля в Гостином Дворе. Известно, что Кремль не будет приглашать СМИ из недружественных стран на мероприятие. Попасть на него очно смогут только представители зарубежной прессы из дружественных государств. Мероприятие начнётся в 12:00 мск. Уже с 13:00 мск в сетке вещания федеральных каналов стоят другие программы.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Оксана Попова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров