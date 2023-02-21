Песков сообщил, что послание Путина парламенту продлится минимум час

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию рассчитано как минимум на час, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков перед началом мероприятия.

"Как минимум час, наверное, стоит ожидать", — уточнил он в эфире Первого канала и подчеркнул, что сегодняшнее послание будет внимательно изучаться во всех странах.