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21 февраля, 08:54

Песков сообщил, что послание Путина парламенту продлится минимум час

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию рассчитано как минимум на час, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков перед началом мероприятия.

"Как минимум час, наверное, стоит ожидать", уточнил он в эфире Первого канала и подчеркнул, что сегодняшнее послание будет внимательно изучаться во всех странах.

Блины и исторические фото: Как в Гостином Дворе готовятся к посланию Путина Федеральному собранию

Блины и исторические фото: Как в Гостином Дворе готовятся к посланию Путина Федеральному собранию

Напомним, послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию начнётся в Гостином Дворе в 12:00 по московскому времени. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, глава государства уделит особое внимание теме специальной военной операции.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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