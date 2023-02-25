Как Европа и США выдавливают украинских беженцев в ряды ВСУ Почему в США не хотят возиться с украинскими беженцами и готовят их к депортации. 24 февраля, 23:40 Фото © Getty Images / Artur Widak / NurPhoto

Около 10 тысяч украинцев в США с апреля могут стать нелегальными мигрантами, сообщает Wall Street Journal. Так, беженцы, въехавшие в США до 11 апреля, подпали под программу защищённого статуса, а после 30 апреля граждане Незалежной прибывали в США уже по программе Uniting for Ukraine. Людям, которые въехали в страну в промежутке между этими двумя программами, возможно, придётся покинуть Америку, если власти не поменяют законы, объясняют журналисты WSJ.

О том, сколько человек покинули Незалежную с началом российской спецоперации, доподлинно никому не известно — по данным ООН, в Европу въехало около восьми миллионов украинцев, а по данным европейского агентства по безопасности внешних границ Frontex, их было около 13 миллионов. Плюс около ста тысяч приняли США и около трёх миллионов перебрались в Россию. Но как бы там ни было, очевидно, что мобилизационный ресурс правящего на Украине нацистского режима сильно подорван и несущие огромные потери ВСУ испытывают острую нехватку личного состава.

Неслучайно ещё в июне прошлого года Киев направил в страны ЕС письмо за подписью главы МИД Украины Кулебы с просьбой депортировать на родину всех украинских беженцев мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. А всем диппредставительствам Украины за рубежом с этого года вменена в обязанность постановка на военный учёт всех граждан Украины 18–60 лет, находящихся в странах ЕС.

Депортация

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Хлынувшие в Европу украинцы и без того утомили европейских чиновников и их социальные бюджеты. В последние месяцы такие программы помощи активно сворачиваются, намекая загостившимся, что пора и честь знать.

— Европа приняла миллионы украинских беженцев, денег на содержание банально больше не выделяется в прежнем количестве. Например, в Британии завершают программу "Дома для украинцев", поскольку там бюджетный кризис. В каждой стране свои проблемы, но в целом можно ожидать, что Запад будет постепенно — сначала мягко, а потом довольно жёстко — требовать от украинских беженцев возвращаться к себе домой. Потому что усталость от вовлечённости в украинский конфликт постепенно растёт и всё чаще поднимаются вопросы о том, зачем тратить такие большие деньги и на поддержку Украины, и на поддержку украинских беженцев, — считает политолог Малек Дудаков.

Первой на призыв отправить бежавших в Европу украинцев сражаться с российскими войсками откликнулась Польша. Так, экс-командующий сухопутными войсками страны генерал-полковник Вальдемар Скшипчак призвал руководство НАТО мобилизовать украинских беженцев и отправить их на помощь ВСУ. "Тех украинцев, которые находятся в Польше, мобилизуйте, обучайте и отправляйте на фронт, потому что Украине становится всё труднее", — заявил он.

Следом отловить и отправить в ВСУ военнообязанных украинцев пообещали в Латвии и Литве. Мэр Вильнюса, например, в своей соцсети написал, что намерен "помогать украинской стороне разыскивать и возвращать украинских военнообязанных".

А учитывая стремление Запада нанести максимально осуществимый ущерб России, можно не сомневаться, что западные политики будут вести войну с РФ до последнего украинца, включая и тех, кому удалось сбежать от мобилизации Зеленского в Европу.

Так что не исключено, что кто-нибудь из американских или европейских лидеров перещеголяет национального героя США генерала Филипа Шеридана, прославившегося фразой о том, что "хороший индеец — это мёртвый индеец", и в недалёком будущем заявит, что "хороший украинец — это украинец, убитый в сражении с российскими войсками". Живые же украинцы, да тем более в Европе, европейским политикам явно не нужны.

Авторы Владимир Дюжий