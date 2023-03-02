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2 марта, 08:31

ВСУ обстреливают посёлок Тёткино в Курской области

Посёлок Тёткино в Курской области в настоящее время находится под обстрелом ВСУ, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"К сожалению, в эти минуты продолжается очередной обстрел посёлка Тёткино в Курской области. Наши вооружённые силы наносят ответный огонь, по предварительным данным, есть пострадавшие. Аварийно-спасательные службы готовы оказать своевременную помощь", — рассказал он в своём телеграм-канале.

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А ранее обстрелу ВСУ подвергся город Шебекино в Белгородской области. Снаряды попали в торговый центр, в результате чего он загорелся. Двухэтажное здание занимали супермаркет "Бэмби" и магазин игрушек "Бегемотик".

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ТАСС / Александр Река

Александра Вишнякова
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