ВСУ обстреливают посёлок Тёткино в Курской области
Посёлок Тёткино в Курской области в настоящее время находится под обстрелом ВСУ, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"К сожалению, в эти минуты продолжается очередной обстрел посёлка Тёткино в Курской области. Наши вооружённые силы наносят ответный огонь, по предварительным данным, есть пострадавшие. Аварийно-спасательные службы готовы оказать своевременную помощь", — рассказал он в своём телеграм-канале.
А ранее обстрелу ВСУ подвергся город Шебекино в Белгородской области. Снаряды попали в торговый центр, в результате чего он загорелся. Двухэтажное здание занимали супермаркет "Бэмби" и магазин игрушек "Бегемотик".
ТАСС / Александр Река