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2 марта, 08:54
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Украинская ДРГ обстреляла школьный автобус в Брянской области, погибло два человека

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) обстреляла школьный автобус на территории Брянской области. По информации Лайфа, погибло два человека.

Кроме того, ранения получил один ребёнок. Ему выстрелили в спину. Его и ещё двоих школьников с места атаки увезли очевидцы.

ВСУ обстреливают посёлок Тёткино в Курской области

ВСУ обстреливают посёлок Тёткино в Курской области

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион ДРГ с территории Украины, которая убила местного жителя и ранила 10-летнего ребёнка. Сейчас российские военные проводят все необходимые мероприятия по ликвидации диверсантов.

Обложка ©

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Артур Белкин
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