Украинская ДРГ обстреляла школьный автобус в Брянской области, погибло два человека

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) обстреляла школьный автобус на территории Брянской области. По информации Лайфа, погибло два человека.

Кроме того, ранения получил один ребёнок. Ему выстрелили в спину. Его и ещё двоих школьников с места атаки увезли очевидцы.