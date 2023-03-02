Украинская ДРГ обстреляла школьный автобус в Брянской области, погибло два человека
Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) обстреляла школьный автобус на территории Брянской области. По информации Лайфа, погибло два человека.
Кроме того, ранения получил один ребёнок. Ему выстрелили в спину. Его и ещё двоих школьников с места атаки увезли очевидцы.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении в регион ДРГ с территории Украины, которая убила местного жителя и ранила 10-летнего ребёнка. Сейчас российские военные проводят все необходимые мероприятия по ликвидации диверсантов.
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