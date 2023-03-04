Два человека погибли при обстреле Горловки со стороны Украины

В Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) два мирных жителя погибли в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Иван Приходько.

"В результате обстрела Калининского района Горловки со стороны вооружённых формирований Украины погибла горловчанка 1963 года рождения", — написал градоначальник.

Ещё один горожанин пострадал и позже скончался от полученных ранений, уточнил Приходько. Он добавил, что основной удар пришёлся по улице Прилуцкого. Повреждены частный дом и гараж, уничтожены два грузовика и легковушка.