Два человека погибли при обстреле Горловки со стороны Украины
Мэр Горловки Приходько сообщил о гибели двух мирных жителей из-за обстрела ВСУ
В Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) два мирных жителя погибли в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Иван Приходько.
"В результате обстрела Калининского района Горловки со стороны вооружённых формирований Украины погибла горловчанка 1963 года рождения", — написал градоначальник.
Ещё один горожанин пострадал и позже скончался от полученных ранений, уточнил Приходько. Он добавил, что основной удар пришёлся по улице Прилуцкого. Повреждены частный дом и гараж, уничтожены два грузовика и легковушка.
Также сообщалось, что сегодня ВСУ дважды атаковали Донецк с помощью беспилотников. В первом случае пострадало два человека, второе нападение, по предварительным данным, обошлось без жертв.
ТАСС / Николай Тришин