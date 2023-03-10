Американский сенатор посетовал, что США не защищены от российских ракет
Сенатор Уикер: У США нет защиты от крылатых ракет и подводных беспилотников России
США нечем защищаться от нового вооружения России. Такое заявление сделал сенатор от штата Миссисипи, член сенатского комитета по делам вооружённых сил Роджер Уикер во время слушаний в американском Конгрессе.
"Россия остаётся серьёзной ядерной угрозой для Соединённых Штатов. У Москвы более крупный и современный арсенал, нежели чем у нас. Россия разработала новое ядерное оружие, не имеющее аналогов в арсенале Соединённых Штатов, включая ядерные трансокеанские автономные торпеды и межконтинентальные крылатые ракеты. Это оружие, от которого у нас нет защиты", — сказал Уикер.
Также он заявил, что возросла опасность со стороны Китая. Пекин быстро совершенствует и расширяет свои ядерные силы. Уикер предположил, что КНР к 2030 году может обогнать США по их мощи.
Ранее Лайф сообщал, что военные РФ продумывают операции нового вида в области применения ядерного оружия, чтобы защититься от потенциальной агрессии со стороны Америки.
Минобороны России