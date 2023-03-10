Американский сенатор посетовал, что США не защищены от российских ракет

США нечем защищаться от нового вооружения России. Такое заявление сделал сенатор от штата Миссисипи, член сенатского комитета по делам вооружённых сил Роджер Уикер во время слушаний в американском Конгрессе.

"Россия остаётся серьёзной ядерной угрозой для Соединённых Штатов. У Москвы более крупный и современный арсенал, нежели чем у нас. Россия разработала новое ядерное оружие, не имеющее аналогов в арсенале Соединённых Штатов, включая ядерные трансокеанские автономные торпеды и межконтинентальные крылатые ракеты. Это оружие, от которого у нас нет защиты", — сказал Уикер.

Также он заявил, что возросла опасность со стороны Китая. Пекин быстро совершенствует и расширяет свои ядерные силы. Уикер предположил, что КНР к 2030 году может обогнать США по их мощи.