Беспилотник, похожий на Mugin-5 Pro, перепугал жителей подмосковной Балашихи
Shot: В Подмосковье замечен неизвестный беспилотник, похожий на китайский Mugin
Неизвестный беспилотник заметили жители Подмосковья. По данным телеграм-канала SHOT, его увидели в районе Балашихи.
В Балашихе замечен неизвестный беспилотник, похожий на китайский Mugin. Обложка © t.me / SHOT
Пока неизвестна модель аппарата и неясно, кому именно он принадлежит. Внешне он похож на китайскую модель Mugin-5 Pro, которая находится в свободной продаже. Дальность полёта этого дрона — около 400 километров, но примерное расстояние от границы с Украиной до точки, где он был замечен, — около полутысячи километров. Также есть версия, что напугать жителей Балашихи мог и легкомоторный самолёт Cessna 337.
Как напоминает SHOT, украинские военные часто покупают дроны и дорабатывают их для своих нужд. Например, Mugin-5 Pro ВСУ часто используют для атаки на военные объекты. Он способен нести на себе до 25 килограммов взрывчатки, а лететь может до семи часов со скоростью до 150 км/ч.
Напомним, в Подмосковье с 3 мая запрещены полёты беспилотников, но некоторым это не мешает их запускать. Ранее Лайф рассказывал, как жительница деревни Дятлово в Подмосковье прогнала дрон-шпион с камерой одним жестом. Беспилотник прилетал дважды, но оба раза был вынужден ретироваться. До этого похожий случай произошёл в другом районе Московской области. Там дачник показал БПЛА палец и обратил аппарат в бегство.
t.me / SHOT