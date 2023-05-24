Беспилотник, похожий на Mugin-5 Pro, перепугал жителей подмосковной Балашихи

Пока неизвестна модель аппарата и неясно, кому именно он принадлежит. Внешне он похож на китайскую модель Mugin-5 Pro, которая находится в свободной продаже. Дальность полёта этого дрона — около 400 километров, но примерное расстояние от границы с Украиной до точки, где он был замечен, — около полутысячи километров. Также есть версия, что напугать жителей Балашихи мог и легкомоторный самолёт Cessna 337.