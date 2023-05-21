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21 мая, 12:13

Жительница Подмосковья прогнала дрон-шпион с камерой одним жестом

В Подмосковье женщина прогнала дрон одним жестом

Жительница Подмосковья придумала свой способ борьбы с беспилотниками. Когда к ней прилетела железная "птица", она просто погрозила ей пальцем, и та сразу дала дёру, пишет SHOT.

Дрон навестил Наталью в деревне Дятлово. Она заметила его над своим участком и решила немедленно остановить незаконную съёмку, выбрав самый действенный способ, — просто погрозила пальцем в камеру. Недолго думая, беспилотник поспешил ретироваться, однако спустя время вернулся снова, уже летя на порядок ниже. Женщина и тут не растерялась. Решив закрепить урок, она повторила жест, снова прогнав неизвестный коптер.

Позже её муж выяснил, что съёмку вёл некий "риелтор". Он якобы хотел запечатлеть участки в деревне, вот только не учёл, что полёты любых коптеров в регионе запрещены. Теперь с ним общается полиция.

В Москве обнаружили беспилотник на территории Академии водного транспорта

В Москве обнаружили беспилотник на территории Академии водного транспорта

Ранее Лайф рассказывал, что в Белгородской области пограничники поразили украинский беспилотник. Дрон заметили в районе села Лозовая Рудка Борисовского района, однако далеко он пролететь не смог. Меткие пограничники сбили его электронным ружьём и уничтожили.

Обложка ©

Freepik

Николь Вербер
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